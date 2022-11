Tres isleños en la cuna de los ‘pintxos’

En el marco de la novena edición de Miniature Pintxos Congress, en Victoria-Gasteiz, tuvo lugar este miércoles en el Palacio Congresos Europa la final de Miniature Cooking Championship, en la que equipos de distintas comunidades autónomas elaboraron sus propuestas.

Los chefs José Cortés, Ricardo Rossi y José María Borrás representaron a Balears con un Gingi Yaki relleno de un guiso de cebolla y atún reducido, con su tartar y emulsión de cebollino. Una propuesta que hizo las delicias del jurado que destacó el alto nivel y dificultad técnica, pero que finalmente dio la victoria al equipo de Euskadi. «Estamos muy contentos con nuestro trabajo, porque no lo podíamos hacer mejor, hay veces que no estás satisfecho con el resultado o que cambiarías algo, pero en este caso no ha sido así», comentó José Cortés.

Raola de salmonete curado, de José María Borrás; pintxo de ensaimada con cordero a baja temperatura, de José Cortés y Taco de kikos con corvina marinada al hinojo, de Ricardo Rossi.

Los tres chefs cocinaron la noche anterior en una cena de gala en el prestigioso restaurante IKEA. Ricardo Rossi, del restaurante-hotel Valldemossa, preparó para la ocasión un taco de kikos con corvina marinada al hinojo; José Cortés, del restaurante Diablito, una ensaimada con cordero a baja temperatura; y José María Borrás, del restaurante Santa Mariana, de Menorca, Raola de salmonete.