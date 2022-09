Click, telón de fondo de la entrevista

Patricia Chinchilla sigue promocionando su último libro, Sin reglas, yendo a hablar de él allá donde la reclamen. Recientemente ha estado en Radio Murta, con Manu Blanco, y en Fibwi TV, en Un día más, que presenta con éxito Joan Monse.

Patricia acudió a la cita de blanco, luciendo un vestido de Rosa Clará, respondiendo a cuantas preguntas le planteó Joan. Que no fueron pocas, puesto que el libro da mucho de sí, entre otras cosas porque en él hay catorce entrevistas –7 a mujeres y 7 a hombres– en las que hablan de menopausia, andropausia (explicando cómo se han tenido que enfrentar, adaptar y sobrevivir a ellas) e infidelidades que han cometido, y que en un momento determinado despertará la curiosidad del lector por intentar descubrir quiénes son los entrevistados.

Y en lo que a nosotros respecta, decir que quedamos muy agradecidos a la dirección del programa al proyectar en el pantallón, a modo de telón de fondo, la página de esta sección ilustrada con una foto de Patricia y Domingo Zapata, en un reportaje que le hicimos a ambos en el que destacamos que la portada del libro era un cuadro del pintor mallorquín, concretamente el de la Mona Lisa vestida de torero y tocada con montera, y que titulamos, ‘Domingo me prestó su Mona Lisa’, frase que es de Patricia. El libro, que está ya a la venta en La Casa del Libro, será presentado oficialmente el próximo 22 de los corrientes en la Fundació Sa Nostra, en Carrer Concepció, de Palma.

Sin fotos ni nombres

Por cierto, a Patricia le pedimos que nos presentara a alguno de los catorce protagonistas de la novela, para entrevistarlos. En cuanto a los hombres, no hubo problemas. Pudimos entrevistar hasta cuatro, de los cuales elegimos uno que en su momento contaremos quién es. Con foto incluida. En cambio, entrevistar a una de ellas fue imposible. Se dejó entrevistar, pero a la hora de dar su nombre y permitir que le hiciéramos la foto dijo que no. Patricia llamó a otras dos entrevistadas y le contestaron lo mismo: Que no tenían problemas a la hora de hablar, pero sin nombres ni fotos, lo cual nos sorprendió. Y es que, por lo que dedujimos, la mujer, en según que cuestiones, no es tan abierta como el hombre.