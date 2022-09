El festival sobre surf y sostenibilidad 'Wipe Out' recala en Mallorca

Es fácil caer en la cresta de la ola, lo importante es coger impulso y volver a levantarse. En el marco del Mallorca Live, la Isla acoge estos días la primera edición de 'Wipe Out Film Festival', un festival de cine documental sobre surf y sostenibilidad. «El fin del festival es la concienciación y el activismo en relación al mar, que está para disfrutarlo, pero también para cuidarlo. Para ello, tomamos a los surfistas como testigos de la realidad», afirma Álvaro Iglesias, que años atrás ya participó en la organización del festival de cine MareMostra, realizador del festival junto a la surfista Míriam Pastor y el investigador de IMEDEA Sergio Ruiz.

El festival comenzó este martes en el Moll Vell de Palma donde, tras presentar a los participantes del evento, se proyectaron diferentes piezas audiovisuales, como el cortometraje Vergüenza, de la surfista Garazi Sánchez; Chasing Pellets, de Ainoa Muñoz y The Good Karma Projects; Black Moon, de Robert Sherwood; Le Cercle, de Julie y Vincent Kardasik, y Daida, de Pablo Ramírez. El público asistente también disfrutó de un concierto del grupo Go Cactus. Este miércoles el festival ha continuado en el hotel Melià Wave House, de Magaluf, donde un grupo de surfistas locales, compuesto por Biel Miralles, Bernardo Ginard y el joven Gene Gibert, demostraron su dominio sobre la tabla en la pista de olas artificiales de la terraza del alojamiento. Por la tarde, el evento se traslada al Antiguo Aquapark de Calvià.

A partir de las 18 horas, el público encontrará un mercado de segunda mano y un taller de surf en seco, y también de skate para niños. A las 19 horas se celebrará un coloquio en el que participarán Jordi Oliva, de The Good Karma Projects, Leticia Serramalera, de la Fundación Save The Med, Cintia Bavera, de la Fundación Surfrider España, y la surfista Garazi Sánchez. Más adelante, a las 20.15, tendrá lugar un concierto a cargo de Hatpri Hanzo, y para acabar, entre las 21.45 y las 00.00 horas, se proyectarán Water Get No Enemy, de Damien Castera y Arthur Bourbon; La Isla de los Tigres, de Igor Bellido; Who is Vilayta, de Germán Pinelo, y The Night Rider, de Christian Rosillo.