Estar en un avión y empezar a oír un ruido ensordecedor durante unos 20 minutos antes del despegue no es muy tranquilizador. Eso es lo que les pasó a los pasajeros de Iberia Expres del vuelo de este domingo entre Madrid y Menorca.

Y así lo ha documentado en un vídeo un mecánico, Angel Gaitan Risco que iba en el avión, y que además tiene miles de seguidores en las redes sociales de Instagram y Tik Tok. Sus vídeos, denunciando la situación, se han hecho virales y además por culpa de grabarlo con su teléfono móvil han estado a punto de requisarle el teléfono.

El mecánico explica que antes de despegar el avión, durante unos 20 minutos, todos los pasajeros han oído un intenso ruido, lo que ha generado una gran desconfianza. Los pasajeros estaban nerviosos, porque no sabían que estaba pasando. Algunos se tapaban los odios, algunos niños estaban llorando. Gaitan se ha quejado a la tripulación de que no era normal que con este ruido se pudiera tomar el despegue, pero tras recriminar sus quejas, les han comentado que no había peligro.

Finalmente el vuelo ha operado con normalidad, pero el propio Gaitán relata que una vez en tierra la comandante del avión lo ha retenido al salir por grabar con su móvil el ruido e incluso la Guardia Civil le estaban esperando, aunque al final le han dejado ir sin más, eso sí sin maletas porque «justamente las únicas que han perdido han sido la mía y la de mi hijo».

El mecánico tiktoker relata que ha consultado la anomalía con especialistas de aviación y le han confirmado que no había peligro en el vuelo, ya que a veces este ruido es normal en los Airbus A320, pero se lamenta que la tripulación no haya tenido más tacto a la hora de explicar todo lo sucedido.

Los vídeos se han hecho virales en Instagram y en Tik Tok, donde Gaitan tiene más de 200.000 y más de 1,4 millones de seguidores, respectivamente. Los vídeos han tenido mucha repercusión, con cerca de 5.000 comentarios en Tik Tok y han sido compartidos por más de 2.000 personas.