El concierto en el Torrent de Pareis tendrá lugar el próximo 3 de julio

El concierto en el Torrent de Pareis, organizado por la Fundació Sa Nostra, se celebrará el próximo 3 de julio a las 17:30 horas. La fundación ha informado este jueves en una nota de que es la 58ª edición de este emblemático concierto, que es gratuito y al aire libre, y que este año acogerá las actuaciones de Capella Mallorquina y Cap Pela. «Esperamos, como cada año, reunir a centenares de mallorquines para disfrutar de esta cita de referencia dentro de la agenda musical balear», ha destacado el presidente de la Fundació Sa Nostra, Jaime Canudas, quien ha añadido que es una iniciativa cultural con más de medio siglo de vida. También ha recordado que hace 38 años que se organiza este concierto y que se trata de una iniciativa del pintor Josep Coll del año 1964 para difundir la música coral alrededor de Mallorca.

Capella Mallorquina, coral mallorquina fundada en el año 1966 y considerada una de las instituciones impulsoras del movimiento coral de las islas, empezará el concierto con el Ave Maria de F. Engelhart, También interpretará una canción popular de Estados Unidos, Shenandoah y canciones populares mallorquinas, como La Balanguera.

El segundo grupo vocal, Cap Pela, un grupo con un repertorio cantado también íntegramente sin ningún otro instrumento que la voz, nació en 1994. En esta ocasión interpretará temas como L'amo de Son Carabassa, Moondance y Everybody hurts. Acto seguido, las dos formaciones vocales cantarán conjuntamente los temas Let the sunshine in y Everybody needs somebody.