Amor y relax, un merecido descanso en Mallorca para la artista que consiguió hacer historia en el último festival de Eurovisión con su SloMo, un tema que cientos de miles de jóvenes, y no tan jóvenes, bailan en España, y en otros rincones del planeta, desde la impecable actuación de Chanel en Turín junto a su equipo de baile. Desde ese día en el que Chanel alcanzó el Olimpo, la artista apenas ha podido descansar, y eso es lo que más necesitaba tras meses de intenso trabajo para convertir SloMo en lo que es. Mallorca ha sido el lugar escogido por Chanel para descansar, y ha querido hacerlo en la más absoluta intimidad, acompañada por su pareja, cuya identidad ha querido siempre mantener en el anonimato, aun cuando en los últimos días ha tenido que esquivar esa pregunta en cuanta entrevista se le ha hecho, y han sido varias. Ambos llegaron a Mallorca el jueves y apenas han salido del hotel en el que se hospedaron.

Durante el largo fin de semana, la intérprete de SloMo ha estado desconectada de las redes sociales, sin hacer mención alguna sobre el lugar donde se encontraba. Su popularidad ha subido de manera vertiginosa por lo que Chanel prefiere pasar desapercibida. La pareja pasó este lunes el día en un beach club, un lunes en el que apenas había gente en el lugar, y desde luego todos extranjeros. Como dos desconocidos, la pareja disfrutó del sol y el mar, y no escatimaron muestras de cariño, y algún que otro beso apasionado. Pese a que entre el personal del beach club todos conocían de quién se trataba, todos ellos actuaron de manera profesional para no perturbar la paz de la pareja, y desde luego ninguno de los clientes sospechó que la chica morena, de bikini amarillo y pañuelo de colores en la cabeza, que se animó a practicar topless sobre las rocas, era la representante de España en Eurovisión que fue capaz de arrancar la máxima puntuación de ocho países y plantarse en el tercer puesto del festival que tuvo en España la audiencia más alta de los últimos trece años.

Como dos turistas más. Sin llamar la atención, y como dos turistas más,

Chanel y Bastian llegaron al beach club, donde fueron atendidos por el personal

y disfrutaron de una larga jornada tomando el sol y relajándose en unas hamacas

frente al mar. (Foto: Julián Aguirre)

La jornada pasó sin prisas en el beach club. Ante el calor abrasador, Chanel le sugirió a Bastian, su pareja, que se sentara con ella en su hamaca para ponerle crema protectora. Algo que la cantante hizo con esmero, con masaje relajante incluido, mientras ambos sellaban su cariño con numerosos besos. Tras tomarse una copa de cava cada uno, y un pincho de frutas de bienvenida, cogieron una toalla y salieron a la cala, donde hay varias piscinas naturales. Bastian fue abriendo camino entre las rocas, cogiendo a su chica de la mano para que no resbalara. Sola frente al mar, Chanel cargó energía con respiraciones profundas y algún que otro estiramiento, mientras Bastian esperaba sentado en una roca. La cantante dio cuatro brazadas y regresó a la orilla, y allí tomaron el sol, charlaron y de nuevo se besaron.

Falsa alarma

De regreso a las hamacas, Chanel consultó de nuevo su teléfono móvil e intercambió comentarios con Bastian, noticias e informaciones en las redes sociales y diarios digitales, pues es la artista de moda, la más buscada del momento, que genera miles de comentarios, y en algunos casos falsos, como el que surgió el sábado, cuando el cantante Nacho Campillo informaba en Socialité que un hombre armado había entrado en el camerino de Chanel durante su actuación en las fiestas de San Isidro, en Madrid. Algo que la cantante quiso aclarar en su cuenta de Instagram, después de no publicar nada en tres días. «Por favor, no inventéis noticias y menos si son de tal gravedad como la que se está diciendo. Preocupáis a mi familia y amigos.... Estoy bieeen no ha pasado nada», publicaba la cantante. Y que Chanel está bien, y relajada, no cabe duda.

Respetando ese requisito de Chanel, el de no inventar noticias, podemos asegurar que el hombre que le ha robado el corazón a la artista es discreto, quizás algo serio, pero que despierta en el rostro de Chanel una sonrisa amplia y miradas brillantes. Al mediodía, la pareja se sentó a manteles para degustar una paella negra. Antes, para abrir el apetito, tomaron una ración de pimientos de padrón. Para beber, agua natural, sin gas, lo mejor para cuidar de la garganta. Durante la comida siguieron conversando frente al mar, con la mirada puesta en el horizonte, con momentos de silencio, esos que ponen en evidencia una buena relación, y la confianza mutua, tan solo cogidos de la mano, y de nuevo un beso.

Puestas de sol

Durante este largo fin de semana, Chanel ha querido relajarse y disfrutar, con su chico, de románticas puestas de sol. De hecho en su Instagram, y sin poner la ubicación, colgó dos momentos de la puesta de sol que se puede apreciar desde sa Foradada, donde la música de fondo desvelaba el lugar en el que se encontraba. Otra pista, que solo un mallorquín puede apreciar, es la imagen que la cantante colgó mientras estaba tumbada en una hamaca, con una palmera y un marge de pedra en sec al fondo. Chanel quiso así compartir su felicidad pero sin poner en peligro la paz que buscaba en Mallorca. Aunque esta es la primera vez que Chanel visita Mallorca convertida en una gran estrella, anteriormente ya había estado en la Isla por motivos de trabajo. En Mallorca representó distintas obras de teatro, como parte del elenco de El gran llibre màgic (2012) y L’aneguet lleig (2016), y el musical El guardaespaldas (2019). Y fue una de las protagonistas de la película El rey de La Habana, del director mallorquín Agustí Villaronga, rodada en República Dominicana.

Ofertas de trabajo

Durante estos días en Mallorca, Chanel ha recibido numerosas propuestas de trabajo, algo de lo que se encarga su agencia que, pese a estar de vacaciones, ha ido informando a la cantante y está compartiendo en su perfil de Instagram, como la confirmación de que estará en septiembre en Coca-Cola Music Experience!, en Madrid, algo que llenó de ilusión a Chanel. Otra gran noticia para la artista de moda ha sido que a tan solo siete días de su brillante participación en Eurovisión, el single SloMo ha subido hasta el número uno del programa radiofónico Los 40 Principales, la 'biblia' de la música en España. Para finales de esta semana, tras unas románticas vacaciones en Mallorca, de la que hemos sido discretos testigos, Chanel tiene que enfrentarse a una apretada agenda de compromisos y actuaciones. Un gran momento profesional, y también personal, para la cantante.