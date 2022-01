Los vendedores de juegos de mesa constatan el aumento de estos productos a raíz del confinamiento. Desde entonces, la tendencia se ha mantenido, incluso aumentado. Algunas empresas del sector confiesan un incremento de un 40 por ciento con respecto a 2019. Lourdes Albertí y su marido, José Antonio, regentan desde hace años The Good Friki, una tienda, con servicio de bar, de Palma, especializada en juegos de mesa para niños y adultos. Los propietarios destacan que los cinco juegos más vendidos son Catán, Virus, el juego de cartas Hasta Donde Puedas (HDP), Black Stories o Sí, Señor Oscuro. «De algunos de estos nos quedamos sin stock durante todo el año, y otros se agotaron en Navidades», indica Albertí. Así, en una sola semana, la tienda vendió la veintena de unidades de Catán de que disponía. En cuanto al juego HDP, «cada dos semanas me quedo sin provisión», destaca la propietaria. Los juegos para divertirse en familia son el producto estrella desde la pandemia. Es lo que consideran diversas empresas tras valorar las ventas del último año. Desde El Corte Inglés constatan el regreso de juegos como la decena de adaptaciones del Monopoly o el Risk apto para menores. También la llegada de nuevos juegos nunca antes vistos en tienda, como Sequence. «Ahora vemos más juegos de mesa para disfrutar en familia; es la respuesta que han tenido durante la pandemia los padres para que sus hijos no pasaran mucho rato frente a las pantallas».