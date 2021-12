Como bien sabéis los seguidores de esta página, Fotos con Historia en ruta por Mallorca, organizada por Martina Romero, dedica la ruta de este año a focalizar Aspanob, asociación que ayuda a los padres con hijos con cáncer. De ahí que la madrina de la misma sea la niña Ainara Ortiz. Esta exposición fotográfica, que pueden ver hasta el próximo 10 de enero en el Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel, finaliza por este año el próximo 14 de enero en el Centro de Historia y Cultura Militar, sito en la calle Sant Miquel, de Palma, donde se sumarán otros cuatro fotógrafos, en este caso, niños de Aspanob. Se trata de María Lucía Petroiu, que nos dijo que quería ser modista/diseñadora; Ezequiel Far, que quiere ser chef; Álvaro Villalonga, que sueña con ser ingeniero físico; y la citada Ainara Ortiz, con vocación de enfermera. Niños que, con las fotografías que han hecho, serán de la partida.

Pero, ¡ojo! Hasta hace pocos días, María Lucía, Ainara, Álvaro y Ezequiel apenas tenían idea de hacer fotos –porque como mucho las hacen con el móvil–, y desde luego no tenían ni idea de la fotografía analógica, nos referimos a la de antes, a la de laboratorio, con líquidos y papel; la fotografía en blanco y negro, cosa que ahora sí saben lo que es, cómo se introduce el carrete en la máquina, cómo se enfoca y dispara, dónde, y cómo se revela, qué líquidos se utilizan, tiempos de revelado, cómo se fija, tiempos de secado, etc. Todo gracias al cursillo, tanto teórico como práctico (puesto que las fotografías que mostrarán han sido hechas y reveladas por ellos), que han recibido de dos buenos fotógrafos, además de participantes de la Ruta, como son Xavié Ferré y Anthony Neitzke. Y no solo saben cómo se hace, sino que, bajo la supervisión de los citados fotógrafos, lo hacen. O mejor dicho, lo han hecho, como –repetimos– podréis ver a partir del 14 de enero en el citado Centro, además del making off de las clases y los resultados de las mismas, realizados en Studio 16 por Javier Padilla y Toni Martínez, camarógrafo y fotógrafo, respectivamente. En este trabajo ha colaborado también Icaria Digital, regalando las fotografías (70x50) a sus autores, los niños, lo cual ha sido un detalle por su parte.

Pues eso, que este año Fotos con Historia en ruta por Mallorca, no solo ha impulsado la fotografía a lo largo y ancho de la Isla, y ha promocionado, como hace cada año, a una asociación implicada en la resolución de problemas sociales, sino que, además, ha hecho realidad –fotografiar y revelar– la ilusión de cuatro niños, que encima tendrán la oportunidad de ver qué opina del trabajo que han hecho la gente que visite el final de esta ruta fotográfica en el citado Centro de Historia y Cultura Militar.

¡Todos al agua!

Desde hace muchos años, tantos que tenemos que retroceder al siglo XX, cada uno de enero organizamos en la playa de Can Pere Antoni, de Palma, el primer baño del año. Recordamos que al principio eran dos o tres los que se zambullían... Sí, eran personas –y siguen siéndolo– que se bañan todos los días del año, lo cual fue un elemento a nuestro favor, pues, contando con ellas, ¿por qué no ampliar el número de bañistas a través de una convocatoria, días antes del inicio del nuevo año, y así ser más, incluso multitud…? Pues así lo hicimos. Al año siguiente del primer baño, convocamos a la gente y esta respondió, como han ido respondiendo en años sucesivos, y como, esperamos, respondan el próximo sábado, 1 de enero de 2022. Sí, seguro que ese día el agua estará fría, que algunos tendrán resaca de Nochevieja, pero, ¿y qué? Un día es un día, y más si es el primero del Año Nuevo. Por eso, amigos bañistas, los de siempre y los que quieran apuntarse, nos vemos el próximo sábado, a las doce de la mañana, en Can Pere Antoni, dispuestos a darnos el chapuzón. Venid con mascarillas, las manos limpias y guardando las distancias. Vamos, cumpliendo las normas COVID, y así todos tranquilos. Toni de la Mata, uno de los primeros bañistas del uno de enero, y organizador del sarao a base de comida y bebida –con moderación, por supuesto– que tenía lugar después del baño, sobre la misma arena, dice que traerá la mesa y que «iremos viendo cómo fluye la mañana». O sea, que el que quiera traerse el bocata, que no se corte, y lo traiga, porque con sentido común se puede estar como se debe de estar en estas circunstancias de pandemia, y encima tomarse algo.

El año pasado, los participantes, con mascarilla, a punto de darse el baño.

Al mediodía

Así que nos vemos el sábado. El ¡sus! para el baño está previsto que sea a las doce de la mañana, medio día. Es un baño para todos, pero, eso sí, saldrá en la foto el que se bañe. ¿El lugar…? Donde cada año, al final de la playa de Can Pere Antoni, junto al restaurante-balneario. Es decir, mirando hacia el mar, a la izquierda. No tiene pérdida… Así que no permitas que te digan ‘¡yo me bañé el 1 de enero!’ Dilo tú… Y otra cosa más: el bañador. Puedes bañarte en bikini, con bañador de los años 20 del siglo pasado, vestido de Batman… ¡Como quieras! Eso sí, sé original.