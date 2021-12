Aires navideños en la ciudad

Los cientos de ciudadanos que paseaban ayer por la tarde por el Passeig del Born se vieron sorprendidos por una furgoneta que paró junto a la Plaça Joan Carles I.Del interior del vehículo, una Volkswagen vintage decorada con motivos navideños, salieron cuatro personas, que comenzaron a montar una mesa y a decorarla, para sorpresa de los transeúntes.

Una vez acabada esta tarea, comenzó un breve concierto con las canciones navideñas anglosajonas como protagonistas. Muchos de los espectadores no dudaron en acompañar con sus palmas los sonidos más típicos de estas fiestas. Los temas interpretados fueron Santa got stuck on the chimney; Jingle Bell rock, de Bobby Helms; Sleigh ride, de The Ronnetes; y Rocking around the Christmas tree, de Brenda Lee.

La furgoneta ‘vintage’ aparcada en el Born tenía un gran árbol de Navidad iluminado en la parte superior.

Decenas de ciudadanos siguieron el pequeño concierto y no dudaron en acompañar las canciones con las palmas.

Esta acción navideña de Puerto Portals se repetirá mañana, sábado, a las 13.00 en la plaza de Cort y a las 17.00 horas en Puerto Portals. Servirá también para arrancar, el próximo jueves 16 de diciembre, el Christmas Market de Puerto Portals que este año celebra su décimo aniversario. En el marco de esta celebración, Puerto Portals ha puesto en marcha un sorteo –a través de sus redes sociales en Facebook @puerto_portals y en Instagram @puertoportals– de diez bonos de 100 euros cada uno para comprar en su Christmas Market.