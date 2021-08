La popularidad es un arma de doble filo: entre los aplausos y alabanzas se cuelan siempre sinsabores desagradables. A principios del mes de agosto, con la temporada turística de verano lanzada en Baleares a pesar de las condiciones sanitarias, Ultima Hora publicó una entrevista a una pareja de blogueros de viajes que regresaban de visitar Mallorca. A partir de su experiencia defendían que la Isla cuenta con muchos más alicientes que el turismo de borrachera, y que nuestra tierra «no tiene nada que ver con lo que venden en las noticias».

Fue una charla con una gran repercusión y con un mensaje positivo que reforzaba la autoestima isleña. Numerosos lectores y usuarios de este periódico así lo reconocieron, y agradecieron a los jóvenes malagueños que trasladaran una visión de Mallorca que en ocasiones no obtiene tanto foco mediático como los desmanes del balconing y el mamading. Sin embargo es imposible contentar a todo el mundo.

Ante las críticas, David y Lorena no han querido bajar la cabeza. Al contrario, se defienden, y ponen los puntos sobre las íes.

«Tampoco contábamos nada nuevo pero lamentablemente no sale en las noticias. Queríamos mostrar la buena cara de Mallorca pero a raíz de la repercusión muchos nos critican. Que si no demos publicidad a la Isla, que vamos a destrozar las calas si hablamos de ellas,... Un largo etcétera de comentarios negativos como si nosotros tuviésemos la culpa del problema».

Es patente que la saturación de Mallorca, que este verano atañe también de forma muy particular a la vecina Menorca, preocupa a muchos residentes. Sin embargo sorprenden algunas de las reticencias de algunos mallorquines percibidas por esta pareja andaluza.

«Incluso hay quienes han dado por hecho que fuimos pagados por la empresa de turismo para dar buena publicidad. Que si eramos unos 'chupiguays' influencers. Pues no, ojalá nos hubiesen pagado el viaje pero fue un viaje familiar pagado íntegramente por nosotros», puntualizan.

«Entiendo perfectamente la frustración que puede tener la gente local con el turismo. Pero un pequeño blog de viajes que precisamente fomenta otro tipo de turismo, no puede ser culpa del problema. El problema está en los grandes touroperadores y las autoridades, no en un blog», afirman y añaden que «los que llegan a este blog no son los que van destrozando las Islas».

El norte de #Mallorca está mucho menos edificado y eso es sinónimo de calas vírgenes y poco explotadas. Allí esta Cala Torta, una de esas playitas perfectas para desconectar de todo. ✌😍

#misfotosdebaleares #islasbaleares pic.twitter.com/egVKk0YfDP — elmundoenmicamara (@LMundoNmiCamara) August 18, 2021

Es más; «parece que Mallorca es el único lugar de España que se satura en verano. Y lamentablemente no sois los únicos. Somos de Málaga y si de algo sabemos, es de los estragos que puede llegar a hacer el turismo. En Málaga, apenas hay playas vírgenes. Todo son hoteles». «Imaginaros cómo está Málaga en verano. Playas abarrotadas, restaurantes llenos, todo 'petado'», apuntan, considerando lógico que el litoral reciba numerosos visitantes en época estival.

Ante esta constatación remarcan que «seguiremos escribiendo y compartiendo fotos de la Isla porque precisamente estamos en un país libre. Publicaremos sitios conocidos y no tan conocidos porque si un lugar es bonito, ¿por qué no lo podemos compartir?», reflexionan.

Finalmente piden un ejercicio de empatía y ponerse en la piel de los turistas, porque los mallorquines en algún momento también lo son, y en esa tesitura gustan de visitar lugares con encanto. «Para ello están los blog de viajes como el nuestro. Para ayudar a encontrar estos rincones».