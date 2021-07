Mafalda Sajonia-Coburgo-Gotha, conocida como Mafalda de Bulgaria, hija mayor de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal, príncipes de Preslav, reunió en su actuación musical de en Ses Voltes a toda la familia materna, residente en Palma. Tampoco faltó a la cita su padre, que acudió acompañado de su actual pareja, la empresaria Katharine Butler.

La velada ofreció un concierto íntimo, con aforo limitado, y donde, además de escuchar las canciones del primer álbum de la mallorquina, se pudo apreciar la buena relación entre sus padres, Rosario y Kyril, separados hace unos doce años.

Mafalda triunfó en una noche especial. Entre el público se encontraban sus padres, sus abuelos Jaime Nadal e Isabel Fuster, sus tías y primos, así como algunos amigos, que arroparon con aplausos cada una de sus canciones.

Por el contrario, no vimos a sus dos hermanos, Olimpia y Tassilo, quizás por las mascarillas a quienes no reconocimos desde la distancia o porque aún no han llegado a la Isla a disfrutar del verano en familia como hacen cada año, en su casa de Mallorca.

Antes de la actuación hubo tiempo para los saludos como el apretón de manos entre Kyril y el patriarca de los Nadal, Jaime Nadal, quien llegó del brazo de su esposa y una de sus hijas, apoyándose en un bastón al caminar. Otro momento que no pasó desapercibido fue la charla y buena sintonía entre Rosario, Kyril y la pareja de este, Katharine.

Kiril y el novio de Mafalda, Marc Abousleima.

La cantante, camino al escenario.