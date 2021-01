Can Felia: cafés, meriendas y menús

Uno de los bares-restaurante más emblemáticos de Felanitx es Can Felia, situado en la céntrica Plaça d’Espanya, habitualmente punto de encuentro y de largas tertulias mientras se merienda, o de personas desenfeinades que pasan las horas charlando.

Como todos, con el cierre por la pandemia ha tenido que adaptarse. Tras la ventana-barra exterior del local, que regenta la familia Mas desde hace más de 50 años, Joan sirve cafés, meriendas y menús que su esposa, Catalina, prepara en la cocina. Abre a las 6 de la mañana. «Sirvo muchos cafés a personas que se van a trabajar, mayoritariamente empleados de la construcción que trabajan fuera y quieren tomar su café antes de salir, como de costumbre», explica Joan Mas, ‘Moixet’.

Joan Mas dirige el céntrico y conocido establecimiento junto a su mujer Catalina desde hace 14 años.

A partir de las 9 «los clientes fieles vienen a recoger su bocadillo, principalmente los viernes que hacemos calamarines, como siempre», pero ahora los comen en el lugar de trabajo. Ya a mediodía preparan menús para llevar y, sobre las 16 horas, termina ahora su jornada laboral.

Los vecinos hacen cola ordenada en la calle.

Joan no se queja, «luchamos muy fuerte, contracorriente, esperando que la pandemia pase». Reconoce que «la venta ha bajado, posiblemente un 60 por ciento, pero no tanto como la gente dice. No tenemos que dramatizar tanto», incide. «Pedimos poder hacer una buena caja, que hace prácticamente un año que no la hacemos. Si tenemos que estar un mes más cerrados, lo estaremos, pero pedimos que la situación se estabilice», explica Joan Mas, quien opina que «Armengol no tiene la culpa, de lo que pasa tiene la culpa el mundo».

Un lugar histórico

Los padres de Joan, Miquel y Joana María, regentaron este histórico bar desde el año 1969. Al jubilarse, Joan y Catalina se pusieron al frente del negocio en 2007, dando un impulso a los menús del mediodía y a los berenars a los que los felanitxers están tan acostumbrados. Para agilizar la espera, se pueden hacer los encargos al teléfono 971 827699.

Caracoles y variados

Los calamarines los viernes, los variados de los domingos y los caracoles incluidos periódicamente en el menú, son los platos más demandados y valorados por los clientes de Can Felia. También los cafés en sus muchas variedades, son los productos estrella que sirven estos días.