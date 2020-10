Descubierta una nueva especie de ratón acuático

Se encuentra en la cuenca del Congo, tiene patas alargadas que le permiten manejarse en los arroyos, un cerebro sorprendentemente grande y unos bigotes sensibles en agua. Estas son las principales características de la nueva especie de ratón acuático que han descubierto recientemente un grupo de científicos.

Según ha difundido Muy Interesante, hace casi cien años un investigador atrapó un ratón en un arroyo en Etiopía. Destacaba como el más adaptado para vivir en el agua; tenía incluso un pelaje resistente al agua y patas largas y anchas. Este espécimen se encuentra en un museo de Chicago y es el único de su género con el que cuenta la ciencia y hasta ahora todo apuntaba a que se encontraba extinto.

No obstante, un nuevo estudio ha decubierto a los primos más cercanos de este ratón. Tras varias expediciones, los científicos llevaron a cabo un análisis de ADN que ha revelado dos nuevas especies dentro del género Colomys, C. lumumbai y C. wologizi, nombradas en honor al líder independentista congoleño Patrice Lumumba y las montañas Wologizi de Liberia, respectivamente.