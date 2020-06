¿Qué es la ráfaga rápida de radio que se repite cada 157 días?

Un grupo de investigadores ha descubierto una ráfaga rápida de radio que se repite cada 157 días. Pero, ¿qué significado tiene? ¿Qué la podría estar provocando? Se trata de un fenómeno misterioso, que nos recuerda que la divulgación científica puede ser sugerente y atractiva, también, para el gran público más profano, en este caso, en los campos de la astronomía.

De este modo, el divulgador científico Álex Riveiro ha compartido en Twitter un interesante hilo que habla sobre este fenómeno, que no es del todo nuevo, ya que se habían registrado anteriormente otros similares. Lo que no es tan corriente es que su periodicidad sea cíclica. Sobre las hipótesis acerca de su origen, existen varias, la mayoría natural: que las emita una civilización extraterrestre no es una opinión muy popular entre los expertos.

A continuación el hilo completo explicativo:

El estudio es el resultado de cuatro años de observaciones llevados a cabo en el observatorio Jodrell Bank, en Reino Unido, donde se encuentra el telescopio Lovell. Con su ayuda, un grupo de investigadores ha estado estudiando las ráfagas rápidas de radio.

De este fenómeno hemos hablado en múltiples ocasiones. Se trata de breves señales, de apenas milésimas de segundo, que se pueden observar en cualquier lugar del firmamento y cuyo origen todavía no está muy bien comprendido.

A lo largo del tiempo se han planteado muchas posibles soluciones. Principalmente de origen natural, aunque no han faltado las sugerencias de que pudiesen ser algún tipo de señal generada por alguna posible civilización extraterrestre. Aunque no es lo más popular.

A fin de cuentas, hay que recordar que hoy en día ni siquiera se sabe si realmente hay vida en otros lugares de la Vía Láctea (al margen de que se crea que podría ser muy abundante o no). Además, los FRBs (abreviatura en inglés de ráfaga rápida de radio) son muy lejanos.

Su origen está más allá de nuestra galaxia, y su abundancia hace pensar en que el mecanismo que los provoca es natural. Es la conclusión más lógica. Incluso se ha llegado a plantear algunos mecanismos que podrían provocar el fenómeno observado, pero no es tan sencillo...

Porque resulta que la mayoría de FRB solo ocurren una única vez. Solo algunos se han repetido de forma irregular. Hace unos meses, a principios de 2020, se anunció la detección de un FRB que se repite de forma periódica, cada 16 días:

Los investigadores se han dedicado a estudiar una ráfaga rápida de radio conocida como FRB 121102. Es una vieja conocida, porque es uno de esos FRBs que se repiten y que aparentemente lo hacía de forma irregular. Ahora se ha observado que no es así, también es cíclico.

A lo largo de sus observaciones, captaron 32 ráfagas, que incorporaron a los datos de observaciones anteriores. Eso ha permitido determinar que FRB 121102 sigue un patrón regular. Emite señales durante un período aproximado de 90 días, seguido de 67 días de silencio.

Ese comportamiento se repite cada 157 días. El hecho de que sea una secuencia regular es muy interesante. Quiere decir que se tiene la oportunidad de estudiarlo en profundidad. Es mucho más difícil cuando la fuente que se estudia, como pasa con muchos FRB, solo sucede una vez.

Como las ráfagas se repiten periódicamente, es posible plantear mecanismos que provocan esa repetición. Podría deberse, según explican los investigadores, al movimiento orbital de una estrella masiva, de una estrella de neutrones o, incluso, de un agujero negro.

Las estrellas de neutrones son los cadáveres de estrellas más masivas que el Sol, pero no tanto como para convertirse en agujeros negros. Son uno de los objetos más extremos que podemos encontrar en el universo.

Los agujeros negros son el cadáver de estrellas más masivas del universo. Estrellas mucho más masivas que el Sol que, al llegar al final de su vida, colapsan bajo su propia gravedad.

Descubrir que FRB 121102 es una fuente de ráfagas rápidas de radio que se repite de forma regular (y no irregular como se creía antes) es muy interesante. Es el segundo caso, junto al descubierto a principios de este mismo año, en el que estamos ante un FRB cíclico.

De momento, sin embargo, no hay ninguna hipótesis que termine de convencer a los investigadores para explicar por qué se repite cada 157 días. Podría deberse, por ejemplo, a la precesión del eje magnético de una estrella de neutrones con un campo magnético tremendo.

Sin embargo, la duración, esos 157 días, es demasiado grande como para que encaje en el comportamiento de este tipo de estrellas y su precesión, por lo que no se muestran convencidos. Además, el período de repetición de esta señal es casi 10 veces más largo que la anterior.

Porque, hay que recordar, FRB 180916 (el nombre de la señal detectada a principios de año) tarda solo 16 días en repetirse. Esto pone de relieve, en realidad, que todavía queda mucho por descubrir sobre las ráfagas rápidas de radio. Algo que está sucediendo gradualmente.

A fin de cuentas, la primera detección de una ráfaga rápida de radio se produjo en 2007. Durante un tiempo, solo se detectaron FRBs que no se repetían. ¿Qué fenómeno podía provocarlo? A saber, quizá algo catastrófico. La llegada de FRB 121102 cambió la percepción del fenómeno.

Originalmente, se captó con el radiotelescopio de Arecibo el 2 de noviembre de 2012. Hubo que esperar hasta 2016 para detectar una repetición. Desde entonces, hasta este nuevo estudio, se pensaba que se repetía de forma irregular, pero es, en realidad, un patrón cíclico.

En el estudio, los propios investigadores explican que todavía queda mucho por comprender sobre las ráfagas rápidas de radio. A fin de cuentas, solo se conocen dos fuentes que se repitan regularmente. No hay ninguna hipótesis que resulte completamente satisfactoria.

La ausencia de una ráfaga rápida de radio en nuestra propia galaxia, además, hace que su estudio sea muy complicado. Generalmente, se producen en galaxias a cientos e, incluso, miles de millones de años-luz de la Vía Láctea:

Si se produjese en nuestra galaxia, por su cercanía, sería mucho más sencillo. Hace unas semanas, se habló de una posible detección de lo que, si se hubiese producido en otra galaxia, habríamos detectado como una ráfaga rápida de radio en la nuestra, provocada por un magnetar.

Un magnetar es una variante de una estrella de neutrones, con un campo magnético muchísimo más potente (en comparación al de una estrella de neutrones regular). Sin embargo, al compararlo con las ráfagas rápidas de radio detectadas, los investigadores mostraron ciertas dudas.

Creían que, de haberse producido en otra galaxia, la habríamos detectado como un FRB de una intensidad más baja que la mayoría de señales detectada. En cualquier caso, lo cierto es que todavía se está lejos de entender qué fenómeno provoca que se emitan estas breves señales.

En ningún momento se plantea (al menos no como posibilidad seria) que su origen pueda ser artificial. Son señales muy abundantes en el firmamento, de duración muy breve, y con una gran cantidad de energía. ¿Qué lo provoca exactamente? Todavía no está claro, pero se descubrirá.

Es cuestión de tiempo. Tarde o temprano, se dará con la explicación de estas ráfagas rápidas de radio. Y será positivo, aunque no tenga nada que ver con posibles civilizaciones, porque ayudará a entender mejor cómo es el universo y los fenómenos que observamos.

Además, con el paso del tiempo, llegará un momento en el que se conocerá una gran cantidad de fenómenos con explicaciones naturales. Dicho de otro modo, cada descubrimiento de un fenómeno natural, en realidad, también facilitará detectar alguna posible señal artificial.

Eso suponiendo, claro está, que realmente haya vida en otros lugares de la galaxia y del universo. Puede parecer muy tentador pensar que sí, simplemente por la cantidad de galaxias y estrellas del universo. Pero para poder afirmarlo es necesario demostrar que la vida existe.

Sea como fuere, cada descubrimiento de un FRB que se repite hará que cada vez se esté más cerca de entender qué mecanismo lo provoca. Con cada fuente natural que se conozca, estaremos más cerca, también, de encontrarnos con una posible señal artificial:

A fin de cuentas, llegará un momento en el que conoceremos tantas fuentes naturales que, al observar algo inexplicable, puede que ninguna de ellas encaje y haya que considerar las posibilidades exóticas. Así que cada detección y cada explicación natural es un gran paso.