Joan Seguí, del Forn Santfrancesc, publica un volumen de recetas

A finales de 2018, Joan Seguí recibió un email de la editorial malagueña ColandCol, que mostraba su interés en editar un libro con las recetas del Forn Santfrancesc, de Inca. Joan, pensando que el correo era un spam, lo tiró a la papelera. «Una semana más tarde me reenviaron el email, extrañados de que no les hubiera contestado», explicaba este lunes el panadero y pastelero en un bar situado muy cerca de este forn, en el que antes que él trabajaron varias generaciones de su familia. «La editorial quería hacer un libro de recetas, pero a mí no me gustan nada y aceptaron que hubiera referencias históricas porque este libro es un homenaje a mis antepasados y al cliente de a diario».

La editorial aceptó las exigencias de Seguí y un equipo de cuatro personas, encabezado por el fotógrafo Martín de Arriba, estuvo diez días durante el pasado mes de febrero en el forn empapándose de la manera de trabajar de Joan y su equipo. «Elaboramos todas las recetas que salen en el libro para que pudieran ser fotografiadas. La mayoría están disponibles cada día, pero hay otras que no, sobre todo por falta de tiempo y espacio».

Dos han sido los factores que hicieron que la editorial se fijara en este forn: el haber ganado el concurso de la Mejor Ensaimada del Mundo en 2017 y su éxito en las redes sociales. «Antes de ponerse en contacto conmigo me dijeron que estuvieron siguiéndome durante meses en las redes sociales y medios de comunicación».

Imágenes

Seguí es aficionado a la fotografía y a la imagen en general y cuenta con 235 mil seguidores en Instagram, donde publica espectaculares fotografías y vídeos de su trabajo. «Al principio pensé que igual podía hacer las fotos yo, pero me convencieron de que al libro le iba mejor otro tipo de imagen, que perdurara más en el tiempo, y la verdad es que tenían razón».

En el volumen también se muestran fotografías y recetas manuscritas guardadas por el padre de Joan. «Las dejó para que se fotografiaran y las volvió a guardar», explica Joan.

Las 186 páginas de esta publicación están divididas en nueve partes: Introducción, Pan y dulces mallorquines, Pan, Pasta de hojaldre, Ensaimadas, Cocas dulces y saladas, Empanadas y Más dulces. De todas ellas, la de la ensaimada es la más especial. «¿Que si aún duran los ecos de haber sido elegida la mejor del mundo? No te puedes hacer una idea», asegura al periodista. Seguí añade que en la edición siguiente él estuvo de jurado y observó cómo los participantes querían hacer una ensaimada como la suya. «Lo de la mejor o no es cuestión de gustos», asegura.

Seguí comenta que se han tenido que adaptar las recetas en cuanto a las cantidades para que se puedan elaborar en casa. «Será muy difícil que salgan igual porque hay factores como el agua, la máquina o las materias primas utilizadas, que hacen que el producto final sea diferente».

El jueves 7 de noviembre la librería Espirafocs de Inca acogerá la presentación de esta obra, editada en catalán y castellano y que saldrá a la venta por 21,95 euros.