Los entresijos de una boda nada sencilla

Desde que la revista ¡Hola! adelantara a finales de enero que Rafa Nadal y María Francisca Perelló se iban a casar este otoño, muchas han sido las elucubraciones publicadas, que no se vieron confirmadas en su mayoría hasta después del enlace, dado el carácter estrictamente privado que quiso dar la pareja al enlace.

Presión mediática

El entorno de Rafa Nadal y hasta el mismo jugador lamentaron la ‘presión’ a la que estaba siendo sometida la pareja en los días previos al enlace. El tenista llegó a decir que «cualquier cosa se convierte en un documental» y su círculo más próximo se quejó de que la novia «no podía ir tranquila a probarse a Barcelona el vestido de novia acosada por fotógrafos», cuando la única imagen de esos días fue de María Francisca Perelló y su madre embarcando en un avión pocos días antes de la boda, imagen hecha por un periodista que iba a coger en esa misma puerta de embarque el vuelo siguiente.

Lugar

La Fortalesa. La considerada construcción más cara de España fue el lugar escogido. Incluso se pidió y se otorgó un permiso para que la entrada de los invitados fuera por la puerta del aeródromo militar, algo inédito hasta la fecha y que contrastó con el carácter de normalidad y de ‘falta de interés’ que a su juicio tenía la boda, con el empeño en mantenerlo todo en el más absoluto de los secretos. Nadal publicó una foto desde La Fortalesa la tarde víspera de la celebración.

Invitados

Mucho se especuló con la posible presencia de personajes famosos: desde Raúl González a Pau Gasol, pasando por Roger Federer, Cristiano Ronaldo o Fernando Verdasco y su mujer, Ana Boyer. Al final, los invitados más conocidos de Nadal fueron compañeros de profesión españoles.

El menú

Fue uno de los grandes secretos en una boda llena de secretos. Desde un principio se dio el nombre de Macarena de Castro. La cocinera de Alcúdia no desmintió en ningún momento que ella fuera a ser la autora del menú. De hecho, en un acto celebrado en Amadip pocos días antes de la boda, dijo a pesar de su contrato de confidencialidad: «No voy a decir nada de lo que ocurra el próximo sábado». Pero la pareja había elegido a Santi Taura para elaborar los platos principales y el Grupo DCastro colaboró en los aperitivos y realizó el servicio de sala. Los vinos escogidos no fueron de la tierra, ya que la pareja se decantó por un blanco Oremus Mandolás Furmint y un tinto Alión 2015, ambos de Vega Sicilia.

Por cierto, este periódico publicó sobre la base de unas informaciones que Quique Dacosta iba a ser el autor del menú, algo que su jefe de prensa no desmintió a pesar de tener la oportunidad de hacerlo antes de la publicación de la noticia. Es más, dio a entender que algo había, pero que no podía decir nada, en vez de negar la información y no hacer caer en el error al periodista.

Fotografías

Dentro del secretismo de la celebración, fue el asunto más delicado. Desde el entorno del tenista se aseguró que el mismo día de la boda se distribuirían «dos o tres fotos» de la pareja. Sin embargo, esas imágenes no llegaron a las redacciones hasta pasadas las nueve de la noche del día siguiente, domingo, con el consiguiente perjuicio para los lectores, ya que vieron cómo las imágenes publicadas ese día de la pareja, tomadas a gran distancia, no tenían la calidad para apreciar el vestuario de ambos.

Móviles

La pareja ‘invitó’ a los asistentes a dar sus teléfonos móviles a los miembros de seguridad del evento, quienes los custodiaron en una habitación, aunque sus propietarios podían usarlos, pero sin salir de ese habitáculo. Los esfuerzos se centraron en que no hubiera imágenes de la boda e importaba menos que se contara lo que ocurría en el interior de La Fortalesa, siempre y cuando no hubieran imágenes. La gran mayoría de los invitados cumplieron las directrices.

Imagen del tenista

La dimensión profesional y social de Nadal es tan grande y tan positiva que no parece que esta boda ‘mejorable’ afecte a su imagen entre los ciudadanos. Habrá que ver ahora si hay una exclusiva, o fotos exclusivas, para una revista.