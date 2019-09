Abre la primera escuela de paellas en Mallorca

Era director financiero, trabajó en Alemania durante un tiempo (concretamente, en un banco de Frankfurt). Luego regresó a Mallorca, donde vive desde hace 12 años. Guillermo Bermell es valenciano y siempre ha cocinado paellas, lo hacía su abuelo y también lo hizo su padre. Ha trabajado como financiero en Son Net, en la cadena Puro o en Son Claret. Después de viajar un año a Tailandia, quiso poner en marcha algo que vio: un curso impartido en un porche de una vivienda oriental.

«Pensé, tengo que hacer algo. Por entonces trabaja en Sol Melià y no pude empezar. Así que me grabé haciendo una paella de marisco y otra valenciana y lo subí a internet. De ahí, me apunté a un tema de emprendedores en Calvià y en marzo de este año surgió Paella Lover, la primera escuela de paellas de Mallorca».

No le va mal. Sabe que no es cocinero, sino paellero, y lo que hace es enseñar a cocinar tres tipos de paellas tradicionales: valenciana (con sal aceite, pollo, conejo, judías verdes, agua, arroz, azafrán, garrofó y tomate), vegetariana (con seis o siete tipos de verduras) y de marisco (con un caldo que se hace aparte, gambas, calamar o sepia, carne de rape, puerro o salmorreta). Sobre esta base, se pueden sumar otros ingredientes. «Sus precios oscilan entre los 80 y 100 euros. «En cuatro horas, la tenemos hecha. Generalmente, se realiza el curso en Food and Friends, en la calle Antoni Marqués.

También preparamos trempó, les hablo sobre la historia de la paella, qué utensilios utilizar, cómo emplatar... Hay mucha gente que viene porque no sabe cocinarlas o le salen mal», afirma. No quiere dar demasiados trucos, pero afirma que «si se sofríe el arroz y chupa el aceite, es difícil que se pase, pero se impermeabiliza y no coge tanto el sabor. Hay que hacer poco la carne, echar suficiente caldo (en el caso de la paella de marisco) y no pasar demasiado las gambas antes de retirarlas, porque si no, salen secas. Por cada cocinero hay una paella diferente», reconoce. Como servicio adicional, destaca «la posibilidad de que se vaya a cocinar la paella a domicilio (de 20 a 25 euros pp).