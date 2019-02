El Tesla, un coche con ‘modo perro’

El Tesla Model 3, del que se acaban de entregar en España las primeras unidades, acaba de estrenar una curiosa funcionalidad, el Dog Mode (o ‘modo perro’). Esta funcionalidad está pensada para el confort de las mascotas dentro de una de las últimas actualizaciones de software.

Esta novedad está ideada para aquellas situaciones en las que el conductor debe ausentarse momentáneamente del vehículo y prefiere dejar a bordo al perro. Con el ‘modo perro’, el Tesla Model 3 mantendrá una temperatura de confort en el interior.

Además, este Dog Mode mostrará un mensaje en su pantalla central, de 15 pulgadas, para tranquilizar a los peatones que se sorprendan al ver al animal solo en el interior del coche: «Mi dueño regresará pronto. No se preocupe, el aire acondicionado está activado».

Introducing Dog Mode: set a cabin temperature to keep your dog comfortable while letting passersby know they don't need to worry pic.twitter.com/xFU6MGZT53