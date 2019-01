Paula Bibiloni, de 'Masterchef Junior': «Aunque no lo parezca, Jordi Cruz es el más simpático»

Paula Bibiloni (Costitx, 2008) fue la tercera clasificada el pasado domingo en la sexta edición de MasterChef Junior. Todo un éxito ya que se presentaron más de 8.000 candidatos de toda España. Como premio, ha recibido una cámara de fotos digital y un robot de cocina. Primero presentó un vídeo con tres recetas y luego realizó el cásting en Barcelona, aunque también los hubo en Madrid, Valencia y Málaga. De todos los candidatos, la organización escogió a 25 concursantes y 16 de ellos obtuvieron el preciado delantal. Los programas se grabaron durante un mes los lunes, miércoles y viernes entre mediados de septiembre y octubre. Durante este tiempo, Paula y el resto de concursantes convivieron en la residencia de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid. Tres programas se emitieron desde Canarias, Valencia y Disneyland París. Paula estudia sexto de Primaria en el colegio de Costitx y además de la cocina le gusta mucho el pádel y la música.

¿Desde cuándo tienes esta pasión por la cocina?

—He visto todas las ediciones de MasterChef y, además, mi madre y mi abuela cocinan mucho y muy bien y también me gusta mucho verlas y aprender.



¿Lo que más te sigue gustando es la pasta para comer y los postres para elaborar?

—Sí, eso no ha cambiado con el programa. De mayor me gustaría ser repostera o profesora, aunque también me gusta mucho la música.

¿Cuál ha sido el mejor momento del programa?

—Cuando nos tiramos el batido de chocolate por encima.

¿Y el peor?

—Cada vez que tenía que presentar un plato ante el jurado. Pasaba muchos nervios y temía que me echaran una bronca.



¿Quién es el jurado más simpático?

—Aunque no lo parezca, Jordi (Cruz). Era el que más nos animaba. Tanto Pepe (Rodríguez) como Samantha (Vallejo-Nágera) son mucho más serios, aunque también majos.

También ha conocido a famosos.

—Sí, los más simpáticos han sido Santiago Segura, Ona (Carbonell) y Paz Vega. ¡Ah, y también Antonia (Dell’Atte).

¿Qué es lo que menos te gusta cocinar?

—El pescado, porque hay que quitarle todas las espinas y es muy trabajoso, aunque me gusta comerlo.

¿Qué productos has descubierto?

—Bastantes, por ejemplo el plancton y las flores comestibles.

¿Cómo te llevabas con el resto de concursantes?

—Muy bien, éramos muy amigos, aunque en ocasiones discutíamos y alguna vez nos hemos hablado mal.

¿Josetxo ha sido un justo ganador?

—Sí, cocina muy bien, pero creo que también Pachu podría haber ganado.

¿Contenta con tu tercer puesto?

—Muchísimo. ¡Si pensaba que no me iba ni a clasificar! Quedar tercera entre 8.000 está muy bien.

¿Qué te han dicho tus compañeros de clase?

—No mucho, porque al principio no se creían que me hubieran cogido. Me preguntaban más los profesores que ellos.

¿Le ha costado mucho no decir cómo le había ido en el programa?

—La verdad que no mucho, porque si lo decía perdía toda la gracia.

¿Y a partir de ahora qué?

—Nada, a ir al colegio y a seguir mejorando en la cocina.

¿El ‘plato’ que más se te atraganta en el colegio?

—Castellano.