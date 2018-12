Mallorca, a vista de dron

«Los tiempos cambian que es una barbaridad.» Esta frase de Don Hilarión en la zarzuela La verbena de la Paloma sirve para explicar cómo en la actualidad, con un dron y un móvil, cualquiera un poco avezado puede obtener unas imágenes que estaban sólo al alcance de profesionales hasta hace bien poco.

«Para realizar este reportaje usé mi dron Mavic Pro y mi iPhone 7, aunque ahora tengo el XS Max. La verdad es que soy un poco friki de la tecnología y estoy al día de todas las novedades tecnológicas e, incluso, me levanto de madrugada a ver por internet las presentaciones de los nuevos modelos de Apple, Microsoft o Sony», explica Tomeu Verger, de 34 años y que en la actualidad trabaja en un estanco.

Idea inicial

Tomeu tenía la idea de hacer una película con un tinte reivindicativo. «Quería mostrar la llegada de un turista al aeropuerto, su camino hasta Magaluf y que en Punta Ballena abriera un mapa. A partir de ahí, la intención era enseñar que Mallorca es muchísimo más que Magaluf». Sin embargo, no la llevó a cabo y la grabación se centra sólo en la belleza de la Isla.

«Apenas he tenido problemas porque sé que las sanciones son muy duras (la mínima es de 9.000 euros, si se utiliza un aparato de estas características sobre zonas pobladas). Cuando me encontraba con algún policía o guardia civil les explicaba lo que iba a hacer y no me ponían mayores problemas». El sueño de Tomeu sería tener su propio estudio de edición de documentales.