La coalición SOMAvi-El Pi ha manifestado su profundo malestar con la gestión económica del Partido Popular en el Ajuntament de Bunyola y los reiterados incumplimientos del pacto de gobierno.Ante esta situación, han advertido que, si no se produce un cambio inmediato, reconsiderarán su continuidad dentro del equipo de gobierno municipal. «Nos vemos en la obligación de arrojar luz sobre una situación que consideramos insostenible: los constantes incumplimientos del pacto de gobierno por parte del PP y su gestión irresponsable de los recursos municipales», han denunciado desde SOMAvi-El Pi.

La situación económica del Ajuntament es «especialmente preocupante», según ha alertado la formación. Uno de los ejemplos más destacados de descontrol presupuestario ha sido el gasto en fiestas, que inicialmente contaba con una partida de 103.000 euros, pero que ha ascendido a 430.754,46 euros, generando un déficit de 149.916,69 euros que deberá ser asumido en 2025.

A esto se suman 53.700 euros en horas extras de la brigada y la policía, elevando el coste total a 484.501 euros. «La irresponsabilidad económica del Partido Popular pone en riesgo la solvencia del municipio y compromete el presupuesto de 2025», han denunciado desde SOMAvi-El Pi. «No podemos ser cómplices de una gestión que hipoteca el futuro de Bunyola».

Además del descontrol presupuestario, la formación ha denunciado otros incumplimientos del pacto de gobierno, entre los que destacan: decisiones unilaterales por parte del PP en áreas gestionadas por SOMAvi-El Pi, sin consenso ni comunicación previa; uso indebido de recursos municipales, destinando personal y presupuesto de sus áreas sin autorización; falta de respeto a los acuerdos, bloqueando iniciativas pactadas que beneficiarían a la ciudadanía.

Rectificación

Ante esta situación, SOMAvi-El Pi exige una rectificación inmediata por parte del Partido Popular basada en tres puntos clave: cumplimiento estricto del pacto de gobierno, coordinación y respeto en la toma de decisiones, y una gestión económica responsable que no genere deudas para ejercicios futuros. «Si no hay un cambio inmediato, no tendremos otra opción que reconsiderar nuestro lugar dentro de este pacto y este equipo de gobierno», han advertido. «No podemos permitir que se ponga en riesgo la estabilidad económica e institucional de Bunyola».