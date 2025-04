Cort da marcha atrás y no multará por vivir en caravanas mientras no genere molestias

El Ajuntament de Palma da marcha atrás en la controvertida regulación de las autocaravanas. Una vez concluido el periodo de alegaciones a la ordenanza cívica, el texto definitivo se ceñirá a lo que ya estipula la normativa de circulación, de modo que será sancionable la acampada en zonas no autorizadas (y Palma no tiene ninguna zona autorizada, ni la va a tener próximamente), pero el hecho de residir en uno de estos vehículos no será sancionable per se, mientras la actividad no trascienda al exterior ni genere molestias.

En concreto, el estacionamiento de autocaravanas estará prohibido si el vehículo despliega cualquier elemento que sobrepase su perímetro (como toldos, mesas o sillas) o las patas de apoyo y si genera ruidos u olores. Como cualquier otro vehículo, no podrá permanecer maś de diez días en la misma ubicación. También se prohíbe el estacionamiento de remolques sin su vehículo tractor. En cualquier caso, no habrá sanciones económicas en casos de personas en situación de exclusión social. Es decir, el Ajuntament finalmente se ciñe a la normativa de circulación, como le pedían las plataformas de caravanismo recreativo, y suprime del texto la prohibición del «uso de vehículos utilizados a modo de vivienda con signos de permanencia» que contenía la versión anterior. Una redacción que las asociaciones recreativas cuestionaban por su ambigüedad, y que la izquierda también condenaba por cómo afectaba a las personas vulnerables que residen en caravanas. De este modo, Cort no sancionará por pernoctar en autocaravanas, «igual que en un coche», según ha expuesto el alcalde, Jaime Martínez. La ordenanza cívica, que también regula cuestiones como el uso de patinetes, los graffitis o las visitas turísticas con guía, se aprobará en el pleno de este mes de abril y entrará en vigor previsiblemente en mayo, cuando se haya publicado en el Boletín Oficial (BOIB). No habrá periodo de adaptación, salvo para lo relativo a las visitas guiadas. Esta es una noticia de última hora y en evolución que se ampliará y actualizará. Recargue esta página o vuelva a consultarla para obtener más detalles sobre la última hora de esta noticia.