El alcalde de Bunyola, Joan Antoni Riera, del Partido Popular (PP), presentó su dimisión este martes durante una junta local del PP celebrada a última hora de la tarde en el Ajuntament. En su anuncio, Riera explicó que su decisión responde a motivos personales. La dimisión ya ha sido registrada oficialmente en el Ajuntament, lo que desencadenará el proceso para elegir su sucesor.

La propuesta para suceder a Riera recae en Maria Antònia Serralta, actual número dos del PP en Bunyola. Serralta ha desempeñado hasta ahora los cargos de tercera teniente de alcalde y regidora delegada de las áreas de Cultura, Festes, Educació y Joventut. La elección de Serralta deberá ser votada en un pleno extraordinario, aunque antes se tendrá que convocar otro para primero votar la dimisión de Riera.

El actual pacto de gobierno entre el PP y la coalición Som Avi - El Pi se mantendrá sin cambios. No se modificarán las áreas de gestión ni se romperá la alianza entre los socios. A pesar de la estabilidad del acuerdo, el proceso de dimisión de Riera ha llegado en un momento de tensión dentro del gobierno local.

De hecho, la decisión de Riera no ha sido completamente inesperada, dado que el pacto de gobierno enfrentó una crisis significativa hace unos meses.

Precisamente, en el pleno de mayo, Riera y Miquel Ballester, de Som Avi - El Pi, protagonizaron un enfrentamiento en el que Ballester calificó a Riera de «impresentable». En ese momento la coalición se reunió con su ejecutiva para «tomar una decisión» que no pasaba por romper el pacto, ya que en todo momento Ballester aseguró que la relación con el grueso de los regidores del PP era buena. Esas declaraciones dejaron entre ver que el problema podría ser de carácter personal con Joan Antoni Riera, aunque nunca se confirmó de manera oficial.En ese momento, Riera negó que hubiera discrepancias.

Otro hecho significativo es que Ballester no asistió el pasado 16 de agosto a la inauguración de Can Gual, un evento clave para el municipio ya que con él se desbloqueó una importante obra paralizada durante 20 años. Ello también reflejó las crecientes tensiones entre ambos socios de gobierno. Aunque Riera no ha proporcionado detalles específicos sobre los motivos de su dimisión, la deteriorada relación con su socio podría haber influido en su decisión.