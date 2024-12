Diez días después de que los pescadores de Baleares secundaran dos días de paros en señal de protesta por las restricciones de la Unión Europea para la pesca de arrastre, los pescadores salvaron hoy «in extremis» la campaña de gamba roja para las fiestas de Navidad.

El Ministerio de Agricultura y Pesca ha dado marcha atrás a la resolución dictada el martes por la cual, a partir del jueves, cerraba la pesquería de gamba roja por haber agotado el cupo permitido para este 2024. Ello significaba que las barcas de arrastre no podían pescar el apreciado crustáceo justo a una semana de las fiestas, momento álgido de ventas para el sector.

Las presiones de los pescadores profesionales, entre ellos los de Baleares, han hecho rectificar al Gobierno central, y esta tarde ha anunciado que permitirá la pesca de gamba roja, aunque las capturas se contabilizarán dentro del cupo previsto para el año que viene. Una medida que permitirá no desabastecer a los mercados de producto local durante estas fiestas.

El secretario de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Carlos Ros, aseguraba hoy a este periódico que el hecho de finalizar el cupo permitido (de 850 toneladas) no significa que las barcas de Baleares hayan capturado más gamba que otros años, sino que la cuota de cada año es menor. «El problema radica en que se contabiliza en conjunto en todo el Estado, no por comunidades y la organización no depende de nosotros».

Añade que desde Baleares también han mostrado su rechazo al borrador de propuesta para las cuotas del año que viene previstas en 708,3 toneladas, una cantidad menor a la de este año. Eso sí, en 2025, las cuotas se contabilizarán por embarcación.