El Ajuntament de Muro ha paralizado la construcción de una vivienda en Ses Casetes dels Capellans, en las Platges de Muro, después de la denuncia presentada por el GOB. Sin embargo, el consistorio no podrá imponer una sanción económica al infractor, dada la singular situación jurídica de este núcleo urbano, que es una zona comunal perteneciente al Ajuntament de Muro y que, a su vez, está parcialmente afectada por el dominio público marítimo-terrestre que marca la Ley de Costas.

Al igual que los terrenos, las aproximadamente 140 casas de veraneo que existen en Capellans son de propiedad municipal, aunque las utilizan siempre las mismas familias mediante una concesión administrativa que otorga el Ajuntament de Muro. Por tanto, el propio ayuntamiento es el titular de la casa, que ha sido demolida y se han comenzado a construir los cimientos de una nueva construcción.

El alcalde de Muro, Miquel Porquer, señala que «sería absurdo imponer una multa porque el Ajuntament debería sancionarse a sí mismo, como titular de la casa, pero sí hemos paralizado las obras de manera cautelar y pendiente de la aprobación de un plan especial para Capellans». Porquer añade que «la persona que la ha demolido sin ningún tipo de permiso, perderá la concesión de la casa y estamos estudiando si deberá responder por haber destruido un patrimonio público». Porquer considera que la Conselleria de la Mar deberá intervenir por estar afectado el solar por la Ley de Costas. Sin embargo, fuentes de la Conselleria discrepan de esta cuestión y señalan que se trata de un asunto estrictamente municipal.

Limbo legal

La situación de Capellans, dentro de un «limbo» normativo, no facilita aclarar qué administración tiene las competencias sobre esta infracción urbanística. En Capellans no se pueden construir más casas y además, estas debían ser desmontables y no de obra. Hace años que los vecinos que las disfrutas y el propio Ajuntament de Muro pleitean con la Demarcación de Costas por sus discrepancias sobre los límites del dominio público. La demolición y construcción de una nueva casa en Capellans ha sido denunciada por el GOB, quien recuerda que Capellans no cuenta con dotación de servicios.

«Todas las edificaciones existentes se han construido sin licencia urbanística, de la misma manera que las infraestructuras básicas como redes de agua potable, alcantarillado o alumbrado tampoco se han desarrollado dentro de un proyecto de urbanización legalmente aprobado», señala el GOB.