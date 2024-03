«Si sabes que tienes la razón tienes que ir hasta el final, cueste lo que cueste»

La resolución de la Audiencia Nacional que ordena la demolición de la piscina de Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins ha sido acogida con satisfacción por el activista Jaume Sastre que durante años ha ‘batallado’ judicialmente para que se reconociera que esta se encontraba en domino público. Este miércoles Sastre comentaba la sentencia mientras recordaba que hace dos años el Tribunal Supremo ya ordenó su derrumbe.

¿Cómo y cuándo empezó esta batalla judicial?

Pedimos el expediente a la Demarcación de Costas y como no lo entregaba interpusimos un contencioso administrativo. Era el 25 de agosto de 2004 y estaba acompañado por el notario de Son Servera De la Rosa que levantó acta.

¿Cómo ha recibido la resolución de la Audiencia?

Cuando sabes que tienes la razón tienes que llegar al final, cueste lo que cueste. Es una cuestión de principios y así lo hemos hecho.

Pero ha tenido que luchar judicialmente 20 años...

Sí, y en este tiempo hemos pasado pruebas muy duras. El PP de Prohens, Galmés o Rubio nos trataron de terrorista. Incluso Pedro J. Ramírez nos demandó y nos pedía 8 años de prisión por terrorismo. Cabe recordar que Pedro J. Ramírez no es el mismo ahora que en 2004. Su presión fue muy fuerte. Jugaron con el miedo, por eso nos acusaban de terroristas y el PP le defendió.

¿Pero el Supremo ya les dio la razón?

Sí. Tuvimos que empezar el proceso en dos ocasiones en 2004 y en 2016. En su momento, el Tribunal Supremo nos dio la razón moral pero no obligó a demoler la piscina. Después el PP cambió la ley de costas, donde hubo fraude de ley. Jaume Matas hizo como si la concesión no hubiera caducado.

¿Ahora ya no hay más recorrido judicial?

Entendemos que no, que el proceso ha terminado ya que la piscina está en zona pública y la Audiencia Nacional ha sido contundente. Agatha Ruiz de la Prada dijo en su momento que antes de demoler la piscina la llenaría de champagne e invitaría a sus amigos. No sé si lo hará.

¿Por qué esta piscina?

Pedro J. Ramírez nos quería dar lecciones de ética. Empresarios, políticos, activistas han sido su objetivo durante mucho tiempo. La lista de damnificados es inmensa y por eso nosotros no nos hemos rendido en todo este tiempo.

Habla de nosotros aunque usted sea la cara visible...

En la primera rueda de prensa me acompañaban Pep Palou (Lobby) y Bernat Fiol (Gadma). Luego se añadieron muchas más entidades y personas como ERC, el PSM, el GOB, EU-Verds, la OCB, entre muchos otros. Hay que destacar también la implicación de la entonces la regidora de EU-Verds de Son Servera Conchi Peña así como el diputado de ERC Joan Puig.