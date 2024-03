La Conselleria d’Educació se ha mostrado abierta a la construcción del que sería el primer instituto del municipio, si el Ajuntament de Lloseta pone a su disposición un solar apropiado. De llegar a una acuerdo ambas administraciones, los alumnos y alumnas llosetins que finalizan la etapa de Primaria podrían continuar los cuatro cursos de ESO y los dos de Bachillerato sin tener que desplazarse a otros municipios, como ocurre ahora, que tienen que acudir a los centros de Secundaria de Inca.



El Ajuntament de Lloseta y la Conselleria d’Educació i Universitats celebraron en octubre y en enero dos reuniones con el fin de analizar las necesidades del municipio en materia educativa. «En cada una de ellas manifestamos nuestra propuesta de crear un instituto en Lloseta y el pasado 21 de febrero, junto con la concejal de Educació, Silvia Muñoz, aprovechamos la visita al colegio Es Puig que hizo el conseller, Antoni Vera, para reiterarle nuestra propuesta y enseñarle unos solares para ver si podrían servir para el instituto», apunta la alcaldesa, Angelina Pérez (Més).



Los solares en cuestión no han sido válidos según los técnicos porque no alcanzan los 10.000 m2 necesarios para un proyecto de estas características. Pero el Ajuntament de Lloseta no renuncia al proyecto, en cuya necesidad coinciden el equipo de gobierno (Més, PSOE y Ara SI) y el PP, principal partido de la oposición.

«Sería ideal que estuviera en la zona de Es Puig para aprovechar las instalaciones deportivas, pero miramos también otras opciones para que los técnicos de la Conselleria d'Educació decidan cuál es el solar más adecuado», añade la alcaldesa. La población de Lloseta se situó en 2023 en algo más de 6.300 ciudadanos y tiene un solo colegio público, el CEIP Es Puig. Por su parte, la portavoz del PP de Lloseta, Xesca Ramis, insta al Ajuntament a asegurar la construcción del instituto. «El conseller anunció que el proyecto es posible si el Ajuntament ofrece un terreno de 10.000 m2; la alcaldesa no puede permitir que se pierda esta oportunidad». Ramis añade que «sería una gran mejora en el acceso educativo de los niños y jóvenes y es una demanda anhelada por los vecinos de Lloseta, sería irresponsable no colaborar para que sea posible».