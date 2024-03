El proyecto de construcción de un carril bici que atraviese la bahía de Alcúdia uniendo este municipio con Playas de Muro y los dos núcleos costeros de Santa Margalida - Can Picafort y Son Serra de Marina - sigue interrumpido pese a que la iniciativa surgió hace 13 años, en 2011. Mientras que el Port d’Alcúdia ya tiene su carril bici - aunque en mal estado - y Santa Margalida ya ha ampliado el arcén de la carretera entre Can Picafort y Son Serra de Marina para este fin, el tramo que atraviesa Playas de Muro no se ha iniciado porque no consigue la autorización de la Dirección general de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

El motivo es el conflictivo deslinde del dominio público marítimo-terrestre, que el Gobierno central no ha logrado actualizar en el tramo de la costa de Muro porque afecta a las casas de veraneo de Ses Casetes dels Capellans y desde 2006, tanto el Ajutament de Muro como los vecinos se oponen a la nueva línea propuesta por Costas. Antecedentes Como dificultad añadida para ejectuar este proyecto turístico, parte de los seis kilómetros de costa que tiene Muro está sujeta a la autoridad de varias administraciones. El Ajuntament de Muro como administración local; el Consell de Mallorca, que gestiona la carretera Alcúdia-Artà; el Govern, porque la calzada atraviesa un lateral del Parc Natural de s’Albufera, gestionado ahora por la Conselleria d’Agricultura i Medi Natural; y el Gobierno central, que tiene autoridad sobre el lateral más próximo al mar, por la Ley de Costas. Noticias relacionadas Muro no se rinde a perder su 'paraíso' de Capellans Más noticias relacionadas Fuentes cercanas al proyecto señalan que Costas ha solicitado al Consell que acredite la titularidad de la carretera, mientras que Govern balear y Consell de Mallorca aseguran que «el proyecto ha estado parado por falta de iniciativa de las administraciones, pero en esta nueva legislatura, hemos mantenido varias reuniones y pronto habrá novedades». El alcalde de Muro, Miquel Porquer, lamenta que «llevemos tantos años pendiente de otras administraciones que tenían que hacer este proyecto por su interés turístico; en el Ajuntament de Muro estábamos dispuestos a destinar 240.000 euros para pagar unas barreras de separación entre el Parc Natural de s’Albufera y la carretera a cambio de que nos cedieran unos 2.000 metros para ampliar el arcén, pero ya hemos dejado de incluirlos en el presupuesto al ver tantas pegas». Muro destaca en varios rankings internacionales por tener unas de las playas más bonitas del mundo según algunos portales de viajes. También puede presumir de teenr la mayor área natural protegida de las Illes Balears y de ser uno de los destinos preferidos del cicloturismo en Mallorca. Pero lo que no ha logrado tener nunca es un carril para la seguridad de los ciclistas. En el Port d'Alcúdia el carril bici está lleno de obstáculos y fallos de diseño. Foto: E. Ballestero Por su parte, Alcúdia no dejó pasar la oportunidad y construyó el carril bici que aportaba valor a su zona turística, el Port d'Alcúdia. Sin embargo, los numerosos defectos de diseño y de construcción del recorrido han hecho que no sea utilizado por los ciclistas, por constituir un riesgo para su integridad. Coincide con viales de servicio paralelos a la carretera y los coches aparcan sobre él. El tramo de carril bici que transcurre por la costa margalidana ha sido el último en ejecutarse. Aunque falta mejorar la señalización, la carretera cuenta con un margen amplio desde Can Picafort hasta Son Serra de Marina. Por su parte, el Ajuntament de Santa Margalida también construyó un carril bici interior en su principal zona turística y residencial, Can Picafort.