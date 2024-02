Sóller es pueblo de reivindicaciones y acaba de nacer otra plataforma ciudadana que ya cuenta con más de 1.000 apoyos y que se suma a los otros movimientos que reclaman mejoras culturales, asistenciales, viarias o de otro tipo. Felip Morell Rullan (Sóller, 1978) es profesor de Geografía e Historia y un apasionado del atletismo, una actividad que en la ciudad practican oficialmente más de 200 personas pertenecientes a seis clubs federados. Pero, ahora mismo, no tienen ninguna instalación donde entrenar o competir de forma satisfactoria. Y esto después de haber adquirido el municipio el antiguo campo militar de deportes que contaba con una pista atlética y que ha llegado a costar más de 7 millones de euros, pero que no reúne las condiciones. La plataforma tiene una denominación muy explícita: «Volem pista, ja!».

¿Qué origen tiene esta plataforma y quién la forma?

—Durante más de 30 años los atletas sollerics han estado pidiendo mejoras en la única pista de atletismo que había, ya que pese a ser de propiedad militar ya era de uso municipal. Cada club lo había reclamado por su cuenta sin conseguir nunca una inversión. Pero desde el momento que el campo de deportes del Port pasó a ser de propiedad municipal, los clubs locales de atletismo, triatlón y montaña decidimos unirnos para hacer llegar nuestras peticiones a los responsables municipales. La plataforma la formamos los deportistas federados en los clubs sollerics: Círculo Sollerense, Club Atletisme Sóller, Vicenç Reynés Triatló, Club Esportiu Gymnapolis, Club de Muntanya i Escalada Sóller (CMES) y el Club Esportiu s’Espardenya.



¿Cuál ha sido el detonante de esta unión?

—Las deficiencias que tiene el campo de deportes ‘Infante Lois’ llevan décadas sin arreglarse a pesar de las continuas demandas de los usuarios. Se han hecho pequeñas inversiones, pero siempre han sido insuficientes. Es verdad que el Ajuntament nunca se ha negado a solucionar los problemas, pero la principal excusa para no actuar era que el campo no era de su propiedad. Pero ahora ya no es así.



¿Qué pasos se han dado?

—En octubre tuvimos una reunión con el alcalde, Miquel Nadal, y le planteamos nuestras reivindicaciones. Por una parte, que la pista de atletismo no sea como ahora un lugar abierto, sino que se controle, por ejemplo, el botellón que allí se hace o la presencia de mascotas en la propia pista; mejorar la iluminación y labores de limpieza y mantenimiento en general. Sin embargo, a largo plazo reivindicamos una instalación deportiva en condiciones, con una superficie apropiada de tartán, que sea solo para la práctica del atletismo, federada o no, pero no para otros usos. Es indispensable que sea una pista cerrada, ya que en el campo también se prevén otras actividades lúdicas que solo deberían realizarse en espacios acotados para ello. El anterior consistorio presentó además un proyecto de reforma que incluía un aparcamiento subterráneo y nos preocupaba como se desarrollaría esta idea.



¿Qué respuesta ha habido?

—Recientemente, hemos tenido otra reunión con Miquel Nadal para presentarle oficialmente la plataforma y nuestras demandas. Nadal nos confirmó que el Ajuntament no quiere renunciar a la posibilidad de construir un aparcamiento en el campo, compatible con sus usos deportivos. Le presentamos nuestras reivindicaciones que, en estos momentos, contemplan crear una nueva pista de 350 metros en el mismo campo cuando se ejecute el proyecto previsto o bien crear una nueva instalación deportiva completa en otra ubicación, con una pista de 400 metros. De momento, l’Ajuntament se ha comprometido a mejorar las actuales instalaciones, puesto que la reforma del campo no será una realidad inmediata y para que podamos seguir entrenando en mejores condiciones.



¿Confían en que habrá una respuesta a sus demandas?

—Confiamos mucho en la receptividad sincera del alcalde ante esta cuestión porque es un hombre muy buen conocedor del mundo del deporte y tiene mucha ilusión en hacer realidad este proyecto.



¿Cree que en el municipio se ha invertido más en otros deportes?

—Queremos que se entienda que mejorar o crear instalaciones deportivas no es nunca un gasto, sino una inversión a largo plazo que redunda en la salud de los ciudadanos. Las instalaciones para otros deportes se han ido mejorando y adaptando, pero el atletismo solleric lleva más de 30 años de retraso en este aspecto, a pesar de que aquí hay atletas muy cualificados. Enviaremos un escrito a todos los clubs deportivos locales para pedirles que se sumen a nuestras demandas. Queremos dar más visibilidad al atletismo.