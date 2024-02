El recepcionista del Hotel Formentor que llevó a la propiedad del establecimiento y a la cadena Four Seasons a los juzgados por un presunto incumplimiento de su contrato laboral, ha desistido finalmente de su demanda aunque se reserva el derecho de volver a actuar contra sus ‘jefes’. Este martes 13 de febrero se celebraba en el juzgado de lo social número 5 de Palma la vista.

Pablo Alonso de Caso, abogado del trabajador, asegura que el desestimiento de su cliente está relacionado con la «imposibilidad» de obtener copia de los contratos de compraventa, traspaso, alquiler o explotación firmados por las codemandadas. «Mi cliente entiende que el ERTE promovido podría ser fraudulento, porque es vox populi que el hotel se había vendido, que lo compró Emin Capital y que lo va a explotar Four Seasons», dice. Sostiene que si Inmobiliaria Formentor ha vendido su propiedad, «deja de ser propietario y empleador». «Si es así, ¿cómo es posible que promueva un ERTE si no son sus trabajadores? Tendrán que ser Four Seasons y Emin Capital quienes lo promuevan, que son en teoría quienes les van a subrogar», concluye.

El recepcionista, que denunció al amparo del artículo 50 del estatuto de los trabajadores por un presunto «incumplimiento grave» por parte de la empresa, aspiraba a una rescisión indemnizada de su contrato, lo que equivale a la figura de despido improcedente. Su abogado, denuncia la «actitud evasiva» de los demandados y califica de «mala fe procesal» la negativa de la propiedad a entregar los contratos de compraventa, alquiler o explotación. «Han estado jugando al ratón y al gato», dice.

Sobre la demanda que el antiguo recepcionista ha presentado contra la propiedad del hotel, fuentes de Emin Capital e Inmobiliaria Formentor afirman que han «aportado en tiempo y forma toda la documentación requerida por el juzgado». Aunque el demandante se reserva el derecho de volver a demandar la propiedad interpreta que «el desestistimiento confirma que Inmobiliaria Formentor no ha incumplido ninguna obligación como empleadora del trabajador, y que el ERTE vigente es ajustado a derecho, lo que constata que la demanda del trabajador no tenía ningún fundamento».

Los antiguos trabajadores del hotel Formentor confirman que desde el mes de enero Four Seasons les ha convocado a distintas entrevistas. El operador planea abrir las puertas del Four Seasons Formentor (el segundo de la cadena de gran lujo en España) el próximo mes de abril, aunque sigue pendiente de obtener tres licencias municipales.

Mateu Antich, coordinador de Urbanismo en el Ajuntament de Pollença confirma que aún están pendientes las licencias de piscinas y exteriores, plantación y jardín exterior y demolición de otras construcciones preexistentes en la parcela. La primera de estas licencias es la que está más avanzada. «Ya hay un informe técnico a favor finalizado y falta el jurídico que detecta algunas deficiencias de forma fácilmente subsanables», dice. Para conceder las otras dos licencias de obra el Ajuntament espera a que lleguen los informes supramunicipales, más concretamente de Xarxa Natura, Patrimoni y Residus.

El expediente de infracción urbanística que el Consistorio abrió contra la propiedad por demoler de forma integral el edificio original sin la pertinente licencia, ya ha concluido. La propiedad aceptó la sanción y tramitó la correspondiente licencia. «Los técnicos del Ajuntament de Pollença están trabajando en evaluar si además ha habido una infracción en las obras de reconstrucción del hotel, aunque formalmente no se ha abierto aún un segundo expediente sancionador», explica Antich.

Cabe recordar que Emin Capital se hizo con la propiedad del Grupo Barceló a finales del año 2020. El primer proyecto de reforma integral del establecimiento data de 2021 y ya contemplaba la demolición de todos los interiores para conseguir 110 habitaciones de gran lujo, todas con vistas al mar. No así las fachadas del conjunto que debían mantenerse en pie. Obtuvo la licencia municipal de reforma en diciembre de 2021.

La aprobación del Decreto ley de reactivación económica abrió la posibilidad de ampliar el edificio para incorporar un SPA (entre otras instalaciones), sin aumentar el número de plazas hoteleras. De este modo la propiedad del hotel presentó un modificado del proyecto inicial de reforma integral que incluía por primera vez un semisótano con vistas al mar. El 6 de mayo de 2022 el Ajuntament concedió la licencia de reforma y ampliación y empezaron las obras.

El proyecto de reforma y ampliación es obra del Estudio Lamela y los interiores corren a cargo de Gilles & Boissier. En la fase de ejecución de las obras la propiedad acabó demoliendo íntegramente el edificio alegando «motivos de seguridad».

A día de hoy el cuerpo del hotel ha sido totalmente reconstruido y mantiene una gran fidelidad con las líneas del edificio original. A finales de 2023 Emin Capital y Four Seasons mostraron por primera vez públicamente dos de sus suites en una visita de obra a la que asistió el conseller insular de Turisme, José Marical Rodríguez. Anunciaron su intención de abrir sus puertas el próximo mes de junio. Antes deberá obtener las tres licencias que le faltan, ejecutar las obras correspondientes y obtener el pertinente final de obra.