El Four Seasons Resort Mallorca at Formentor cobra forma. En una visita privada a las obras de reconstrucción del hotel, la propiedad ha mostrado por primera vez este martes el interior de las habitaciones piloto del que será el segundo Four Seasons de la cadena en España.

El interiorismo del hotel es obra del estudio parisino Guilles & Boissier. Todos los muebles han sido diseñados expresamente para el hotel Formentor con el objetivo de mantener la esencia de su historia y combinarla al mismo tiempo con un diseño moderno y actual. La propiedad confirma que las estancias en el hotel serán de gran lujo y tendrán un coste superior al que tiene actualmente alojarse en el Four Seasons Madrid cuyos precios oscilan entre los 852 y los 13.225 euros por noche dependiendo de la suite y los servicios elegidos. «Es pronto para decir el precio final pero podemos confirmar que, aunque la categoría será la misma que la del Four Seasons Madrid, los precios serán superiores. Ofrecemos un producto de ultralujo, a eso nos dedicamos», dice. El Four Seasons Formentor contará además con cuatro restaurantes en las instalaciones, entre ellos un restaurante gastronómico de cocina Nikkei cuyo interiorismo ha sido encargado al estudio Lázaro Violan. También incorpora un spa con cabinas, fruto de la colaboración entre Raison d'Etre y Filles&Boissier. «El resultado será un espacio de formas orgánicas que proporciona un ambiente cálido y acogedor», dice la propiedad. Los interiores de los restaurantes y el SPA siguen ocultos a la vista del público en la fase final de las obras pero Ultima Hora sí ha podido visitar este martes la Suite y una habitación estándar. Son dos estancias que se podrán reservar juntas o por separado porque pueden comunicarse a través de una puerta interior si los huéspedes lo desean. El recibidor desde el que se accede a las dos habitaciones es espectacular y todo está cuidado al detalle, desde la preciosa alfombra a las puertas coarrugadas. Nada más cruzar la puerta el huésped tiene vistas espectaculares al mar. El espacio principal es una hermosa sala de estar decorada al detalle con un acogedor rincor comedor y amplios sofás y sillones. Desde la sala se accede al dormitorio con cama extragrande (elevable como manda la normativa), de nuevo con vistas al mar y acceso a una amplia terraza con sofas. Una de las cosas que más ha llamado la atención de los visitantes es la amplitud del vestidor que une el dormitorio con un impresionante baño con ducha y bañera con vistas al jardín. De hecho la suite cuenta con dos baños, uno de cortesía en el espacio recibidor y el baño privado al que se accede por el vestidor. La habitación estándar es de menor tamaño pero igualmente espectacular, con espacio para el descanso y para trabajar si se requiere. «Hemos buscado un ambiente con el que nuestro huésped no tenga sensación de alojarse en un hotel sino en una casa, un espacio acogedor con detalles hechos a mano», explica Jordi Badía, presidente y CEO de Emin Capital.