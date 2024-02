Suspense total en el Real Club Náutico del Port de Pollença, que este sábado debe proclamar o elegir al que será su nuevo presidente, en sustitución de Mateo Dupuy, que deja el cargo tras este último mandato al frente de la entidad. Este sábado, 10 de febrero, a partir de las 10:30 horas -en primera convocatoria- está prevista la celebración de una asamblea general extraordinaria con el punto central de la votación o proclamación del futuro máximo responsable del club.

Eso sí, un problema de última hora en la entrega de la documentación acreditativa de una de las dos candidaturas en marcha ha generado enorme suspense y tensión en el entorno de la entidad del Nord de Mallorca. El grupo encabezado por Giorgio Comotti ha presentado ante la comisión electoral del RCNPP un escrito en el que reclama su derecho de subsanación de un defecto de forma dentro de toda la documentación aportada para oficializar la candidatura de su grupo.

Según han informado desde el propio club, el equipo responsable del proceso electoral en el RCNPP espera fallar antes de la mañana de este viernes, a 24 horas de la asamblea, para dar margen de rehabilitación del error a la candidatura encabezada por Comotti, o bien dejar como única y proceder a su proclamación a la liderada por Joaquín Cotoner, quien sí ha presentado en tiempo y forma la documentación, por lo que a esta hora es la única opción oficial, a expensas de la proclamación oficial por parte de la junta electoral. Desde la parte solicitante se advierte que, si no se permite subsanar este error, se conculcará el derecho al voto de todos los socios.

Desde el grupo que lidera Comotti no descartan tomar otras medidas legales en caso de no prosperar su petición, apelando al derecho de subsanación, aunque eso no pararía el proceso en marcha. Es decir, que si se subsana ese fallo, habría votación al haber dos candidatos en liza: Cotoner y Comotti. Si la junta electoral desestima la petición, quedaría únicamente el primero, por lo que sería proclamado, sin necesidad de votación como aspirante único a la presidencia del Real Club Náutico del Port de Pollença.