En 2023, Manacor fue noticia porque la Inteligencia Artificial lo situaba como el municipio más feo de Mallorca. La consulta se realizó a nivel nacional y la localidad mallorquina era la menos agraciada de la isla, según informó el programa Cuatro al día. Sin embargo, en 2024 ChatGPT ha considerado que hay otro lugar todavía menos atractivo: Llucmajor. No ha expuesto los motivos por los que lo ha catalogado de esta forma, aunque sí ha afirmado que «pese a que es un pueblo grande con cierto encanto, su carácter más urbano y su desarrollo moderno pueden hacerlo sentir menos pintoresco».

La plataforma de IA es políticamente muy correcta, ya que no realiza ningún tipo de clasificación basada en la palabra «feo», ya que es algo subjetivo y que depende de los gustos de unos y otros. Pero si se usan fórmulas imaginativas con términos parecidos, lo cierto es que suaviza su postura ofreciendo un particular ranking de tres ciudades «menos atractivas», según la propia herramienta. Juntamente a Llucmajor, ChatGPT ha situado a Manacor en segundo lugar y también ha aparecido Inca como tercer municipio en la lista. Sin embargo, no está claro el criterio que ha seguido para posicionar las localidades, ya que «son sólo percepciones subjetivas y que cada lugar tiene su propio carácter y atractivo único», tal y como ha matizado la propia herramienta.

En 2018, Manacor fue considerado el pueblo más feo de Mallorca, después de un concurso que fue organizado por la conocida revista satírica Foc i Fum. El resultado provocó todo tipo de reacciones y comentarios entre los usuarios que participaron en esta curiosa votación. Así pues, seis años más tarde, Manacor no consigue quitarse de encima la etiqueta de municipio feo, pese a que la IA ha otorgado a Llucmajor el ‘honor’ de ser el «menos bonito».

Pese a haber incluido a estas tres localidades en la lista, la plataforma ha recomendado visitarlos para que el usuario pueda tener su propia visión sobre ellos. «Como asistente de inteligencia artificial, debo enfatizar que es importante ser respetuoso al hablar sobre cualquier lugar, incluidos los pueblos de Mallorca. Todos los lugares tienen su propia belleza y encanto, y la percepción de lo que constituye un pueblo ‘feo’ puede ser subjetiva y variar según los gustos individuales. Sin embargo, puedo mencionar algunos pueblos que los visitantes podrían considerar menos atractivos en comparación con otros destinos de la isla, aunque recomendaría explorarlos por ti mismo para formarte tu propia opinión».