Alcúdia arrancará la temporada turística sin los balnearios de la playa terminados

Adiós a los refrescos o la comida rápida en el chiringuito. Las playas del Port d’Alcúdia comenzarán la temporada alta sin que los nuevos balnearios estén terminados y la previsión del Ajuntament d’Alcúdia es que las obras –que aún no han comenzado– terminen a principios de verano. Después, los que hayan ganado la concesión para explotar los seis balnearios, aún tendrán que equiparlos con maquinaria de hostelería y mobiliario, con lo cual no será hasta bien avanzado el verano cuando puedan abrirse.

La concejala de Unidas Podemos, María Ramos, denuncia que «los balnearios no estarán en servicio esta temporada», mientras el concejal del PI y exalcalde, Domingo Bonnín, ha mostrado su preocupación por el abandono de los locales «y el peligro que entrañan, llenos de cristales rotos, cables y tubos». Tras el verano, los balnearios fueron vaciados por sus anteriores concesionarios y han quedado abandonados.

«Las obras no se han podido iniciar por falta de provisión presupuestaria; la Alcaldía y el concejal de Hacienda debían elevar los presupuestos de 2024 al pleno antes del 15 de octubre, y a día de hoy no lo han hecho, por tanto no se dispone de plan de inversiones aprobado», explica Ramos, quien culpa de «esta situación inédita a la falta de coordinación entre las áreas de Hacienda, Contratación y Turismo».

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares (PP), admite que las obras que debían empezar a principios de enero aún no lo han hecho, pero señala que «están adjudicadas y aunque vamos con retraso pensamos que se podrán terminar en junio o mediados de julio». Linares desmiente que el Ajuntament haya solicitado a Costas una cuarta prórroga para ejecutar este proyecto, si bien en octubre pasado el equipo de gobierno PP-Vox-UxA aprobó tramitar este proyecto de urgencia, tras una primera licitación fallida. En el último punto de ese acuerdo figura que se solicitará un nuevo plazo para poder iniciar las obras antes de noviembre de 2024 y finalizarlas un año después. El proyecto consiste en demoler los seis balnearios y construirlos de nuevo y ha sido adjudicado a la empresa Cobra por 1,9 millones. «Falta firmar el contrato y las obras se harán, disponemos del remanente de tesorería y mientras, sacaremos a concurso su explotación». En 2022 Alcúdia adjudicó cinco de los seis chiringuitos por casi 700.000 euros. El otro no pudo abrirse por su mal estado.