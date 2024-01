Cuatro concejales de Alcúdia conservan su empleo pese a tener dedicación exclusiva en el Ajuntament

Cuatro concejales del equipo de gobierno formado por PP, Vox y Unió per Alcúdia (xA) continuarán realizando actividades económicas paralelas a su cargo, pese a tener dedicación exclusiva en el Ajuntament d’Alcúdia, con una retribución anual de 43.000 euros cada uno. El equipo de gobierno rechazó con sus votos en el último pleno un recurso de reposición presentado por Unidas Podem (UP) contra la compatibilidad que se ha otorgado a estos cuatro regidores para compaginar la gestión municipal con trabajos paralelos.

La concejal de UP, Maria Ramos, señala que «estas personas no han presentado la información completa sobre sus actividades económicas privadas, cuando están percibiendo un sueldo público en régimen de dedicación exclusiva; nosotros pedimos que aportaran la información que se solicita, algunos no han declarado cuántas horas dedican a sus otros trabajos o no detallan el aspecto económico». Como ejemplo, señala que «una de estas personas ha estado al frente de un puesto de mercado durante un mes y medio en Palma; otra de ellas señala que es autónomo pero no explicita si por ello obtiene ingresos ni qué horario le dedica a atender su negocio particular».

Ramos aclara que «la ley contempla la compatibilidad del cargo de concejal o concejala en régimen de dedicación exclusiva y la realización de actividades privadas marginales, pero para ello se tiene que acreditar que se trata de una actividad marginal, y los concejales de Alcúdia no lo han hecho». Los ediles citados en el recurso son Verónica Caro (PP), Juan José Sendín (Vox), Azahara Machado y Carme Garcia, ambas de UxA.

10 dedicaciones exclusivas y 7 asesores

Cabe recordar que en julio de 2023 el nuevo equipo de gobierno de Alcúdia, formado por PP, Vox y UxA con 12 regidores, aprobó que diez de ellos tendrían dedicaciones exclusivas, cinco para los populares, tres para Vox y dos para UxA, con un coste anual de 439.000 euros. Un mes después, aprobaron la incorporación de 7 asesores, sumando otros 277.000 euros anuales de cargo al presupuesto de la Corporación.