Trob que hi ha poc esperit santantonier per aquí. No hem de glosar un poc?

Sant Antoni ja s’acosta

Amb glosa ens hem de picar

Sense ofendre hem d’empipar

I esperar amem sa resposta

A sa pobla hi ha bona festa

Artà no fa feredat

Manacor són gent xalesta

I a muro és tot copiat