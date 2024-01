Hito histórico en los Cossiers d'Algaida. En el marco de las fiestas de Sant Honorat, patrón de la localidad, por primera vez en la historia, una mujer asumirá el rol de 'Dimoni'. Será este día 16 de enero en el acto oficial, tras la celebración de la misa solemne a las 11 horas. Todo está ya a punto para el gran día. Muchas emociones y sentimientos encontrados en la que será la protagonista de las tradicionales danzas, Elionor Serra, que desde 2016 forma parte de las Damas del colectivo.

Este anuncio se hizo el viernes por la noche en el auditori del Casal Pere Capellà en el acto de clausura de la conmemoración del 50 aniversario de recuperación dels Cossiers. Hubo la proyección del documental 'Cossiers abans i sempre' de Joan Martí y posteriormente un coloquio en el que se explicó que se pondrá en marcha una nueva convocatoria, antes de julio, para que cualquier persona pueda presentarse en cualquiera de los papeles: Cossier, Dama o Dimoni. En la actualidad solo los hombres podían ser Cossiers y el papel de Damas también se reservaba a las mujeres. El Dimoni siempre era un Cossier.

Ricard Echevarria, presidente del colectivo, ha explicado a este medio que "es verdad que hasta ahora ningún colectivo ha tenido una mujer interpretando el papel de Dimoni. En esta ocasión ha sido un poco circunstancial. Hay tres dimonis y se van alternando y al que le tocaba no podía estar. Como Elionor Serra lo viene solicitando desde hace muchos años se le ha ofrecido esta posibilidad. Se lo merece".

Así ha añadido que "con los años el colectivo ha evolucionado, antes se hacia un llamamiento, de boca en boca. En el 97 cuando entramos, poco a poco se fue regularizando y se hace una convocatoria para todos aquellos que estén interesados en formar parte del colectivo. Se hará antes del julio con la particularidad que cualquier persona podrá entrar en cualquier rol".

«Ya era hora». Así de contundente se ha mostrado la que será, sin duda, la protagonista del colectivo de Cossiers, este martes 16 de enero. Elionor Serra mantiene diversos sentimientos. Entró como Dama en 2016 . Eran tres que se presentaban y a través de un sorteo salió su nombre. No bailó hasta Sant Jaume de 2018, cuando se jubiló la Dama que ella sustituía. «Yo ya me quería presentar como Dimoni pero los estatutos no lo permitían. Hace muchos años que lo reivindico y ello no debería ser noticia».

Manifiesta estar muy nerviosa. «Me hace mucha ilusión porque llevo toda la vida diciendo que queria ser Dimoni pero a la vez estoy histérica porque salir a rotlo impone mucho. Soy Dama y ya se que significa pero esta vez saldré en un rol nuevo y con toda la presión que supone ser la primera».