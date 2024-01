Recuperar un espacio para el pueblo. Con esta intención el Ajuntament de Porreres ha solicitado por escrito al Bisbat de Mallorca la cesión de uso del edificio del Centro de Acción Católica, conocido como Es Centro. El edificio, reconvertido en restaurante en los últimos años, está actualmente vacío y en alquiler en diferentes portales inmobiliarios por 1.750 euros al mes. La Parroquia gestionaba su alquiler, que servía para su mantenimiento.

«Nuestros jóvenes no disponen hoy en día de un espacio propio y adecuado a sus necesidades y la prioridad de este espacio sería suya», explicó la alcaldesa de la localidad, Xisca Mora. Sin embargo, su uso podría ir mucho más allá. «Aunque esa es la idea inicial, al ser un espacio grande y adaptado podría usarse para conciertos, fiestas o actos y llegar a convertirse en un sitio de reunión y de encuentro para todos los porrerencs», concluyó.

La intención del Consistorio es conseguir una cesión de uso del espacio por un determinado período de tiempo. De esta manera, el Ajuntament se encargaría del mantenimiento y además «invertiríamos una cantidad de dinero acordada cada año en inversiones en el edificio» a cambio de su uso.

Por su parte, desde el Bisbat aún se está estudiando la petición, aunque ya han convocado al Ajuntament a una reunión que se celebrará en los próximos días.

El edificio de Es Centro cuenta con 558 metros cuadrados construidos. Tiene una gran entrada, con dos salas. Una sala principal muy amplía y con un escenario, terraza de unos 60 metros cuadrados, dos alturas y hasta tres baños.

Historia

Es Centro fue construido en 1935. Fue bendecido el 17 de noviembre de este mismo año. Se alzó como consecuencia del decreto papal de Pío XI que en España no se aplicó hasta finales de 1940. En Mallorca, por su parte, no llegó hasta 1941. Este emblemático edificio daba formación cristiana a cuatro grupos, según edad y sexo, lo que lo convirtió en centro de encuentro. En 1977 el movimiento de Acción Católica ya empezaba a decaer. En el año 1982 la Parroquia hizo una encuesta al pueblo para ver que hacer con el gran edificio que ya no cumplía sus funciones de catequismo. Finalmente, fue en 1989, con el rectorado de Bartomeu Tauler, conocido por llevar a cabo grandes restauraciones, que se convirtió por primera vez en restaurante.