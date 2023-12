Lloseta saca cuentas para poner un bus a los alumnos de Bachillerato y FP

El Ajuntament de Lloseta ha reservado una partida de 14.000 euros en los presupuestos de 2024 para contratar un bus que lleve a los alumnos de Bachillerato y de FP hasta los institutos de Inca. La alcaldesa, Angelina Pérez, y la concejal de Educació, Sílvia Muñoz, explicaron este miércoles las gestiones realizadas en los últimos meses ante unas 20 familias con hijos que se desplazan para estudiar hasta Inca, generalmente en tren.

En Ajuntament ha pedido a todas las familias interesadas que se inscriban para sacar las cuentas. En principio, si se logra llenar un vehículo de 55 plazas, las familias tendrán que aportar 40 euros al mes, aproximadamente, mientras no exista una alternativa mejor. El coste total de contratar un bus de esta capacidad es de 27.000 euros, de los cuales el Consistorio aportará algo más de la mitad.

Desde el Consistorio se explicó a los asistentes que la Conselleria d’Educació «subvenciona este transporte a unos municipios de Mallorca y a otros no; a nosotros nos propusieron adaptar las frecuencias de los autobuses de línea del TIB, pero no han concretado nada y además solo tendría parada en el IES Berenguer d’Anoia, pero no en el IES Inca; además en Lloseta hay 71 alumnos en esta franja de estudios, por lo que haría falta poner dos autobuses de línea o no habría sitio para todos ellos además de los viajeros habituales», apunta la alcaldesa.

«Además, el transporte para toda la enseñanza no obligatoria no se habilitará hasta septiembre de 2024, ya cuando comience el próximo curso», apunta Muñoz. Lloseta considera que la Conselleria no ofrece las mismas ventajas en este sentido a todos los municipios interesados, en relación a que Educació ha firmado convenios con los pueblos del Pla, cuyos alumnos van al instituto de Sineu, y con Algaida, cuyos jóvenes estudian en Llucmajor.

Cabe recordar que en el último año, varios municipios del Pla de Mallorca y de la comarca del Raiguer pidieron un servicio de bus para alumnos de Bachillerato y FP, con el fin de aliviar la carga económica a las familias y como medida para evitar el abandono escolar.

Educació explica que ha priorizado a los municipios donde no es posible llegar a su instituto de referencia en transporte público, «como es el caso del Pla con el IES Sineu; en el Raiguer sí hay transporte público, aunque estamos trabajando con una propuesta de mejora junto con Movilidad». La Conselleria destaca que «de cara al próximo curso 2025-2025 habrá un nuevo contrato de transporte escolar y se dará cobertura a los alumnos de Bachillerato».

El origen de este conflicto radica en el aumento de población. Tradicionalmente, los alumnos de estos estudios no obligatorios tenían sitio en los buses que Educació pone para los alumnos de ESO. En los útimos años no han quedado asientos disponibles.