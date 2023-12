Educació paga la deuda de 600.000 euros a la constructora del CEIP de Maria de la Salut tras 12 años

El alcalde de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, aseguró que al Ajuntament «le ha tocado la lotería». Ferriol pero no se refería a que a nadie del consistorio le haya tocado dinero, sino que este viernes se desencalló una de las cuestiones que más preocupaban al equipo de gobierno. Y es que la Conselleria d’Educació confirmó que se harán cargo de una deuda que se le había atribuido erróneamente al consistorio y que llega hasta los 602.000 euros.

Los hechos se remontan al 2009 cuando la Conselleria d’Educació dio el dinero al Ajuntament —que era el titular del espacio— para que licitase la construcción del CEIP Maria de la Salut. En el transcurso de las obras, se enmendaron algunos errores en el proyecto que supusieron un sobrecoste de 250.000 euros, aunque este nunca fue abonado a la empresa de construcción (Ferrovial). Delante de esta situación y tras ocho años de espera, en 2017 la empresa interpuso un contencioso administrativo contra el Ajuntament, ya que era esta la administración que figuraba en el contrato.

El juicio no se celebró hasta el año pasado y aunque todavía no se ha dictado sentencia, los servicios jurídicos municipales advirtieron al alcalde de que «habíamos perdido y el juzgado nos condenaría a pagar», relata Ferriol. Además, debido a los 12 años de retraso en el pago, la cantidad a pagar ascendía a los citados 602.000 euros, lo que corresponde a casi 30.000 euros anuales de intereses. Aunque según asegura el alcalde, durante todo este tiempo, el Ajuntament ha intentado contactar con la Conselleria para «arreglar la situación y pedirles que se hicieran cargo», nunca recibieron respuesta. «Un alto cargo nos dijo un día que si nos citábamos para hablar de este tema, no hacía falta que fuéramos», cuenta Ferriol. Incluso le instó a que «denunciáramos al Govern si no estábamos de acuerdo con la situación», añade.

Ahora, con el cambio de gobierno, el alcalde volvió a probar suerte y en este caso, la Conselleria sí que ha decidido hacerse responsable de la deuda. Así, la semana que viene Educació abonará al Ajuntament los 602.000 euros de deuda, para que los pueda transferir a la empresa, según confirmaron fuentes de la Conselleria a este periódico.

Ello, por ende, exhime al Ajuntament a pagar una cantidad que representa la mitad de su presupuesto ordinario. «No hubiésemos sido capaces de pagarlo. Hubiera sido la ‘muerte’ del Ajuntament», relató este viernes el alcalde.