El Ajuntament de Pollença tramita en estos momentos tres licencias de obra del hotel Formentor. No solo falta la licencia de las obras exteriores (jardines y piscinas), también faltan las de demolición y reconstrucción de la fachada. Así lo ha confirmado el alcalde Martí March que explica que las tres licencias ya han sido informadas por el Ajuntament, pero están pendientes de que la propiedad aporte nueva documentación y de que las administraciones supramunicipales (Patrimoni, Recursos Hídrics, Medi Ambient y Xarxa Natura) emitan sus informes.

«Una vez recibamos la documentación que le hemos pedido que aporte a la promotora y los informes de las otras administraciones públicas el Ajuntament podrá dar licencia en un plazo de entre 7 y 10 días», dice Martí March. El alcalde explica que la propiedad del hotel no ha presentado formalmente ninguna solicitud de licencia para construir un helipuerto en la zona. «Antes, necesitará otras licencias de otros organismos más importantes que nosotros», dice.

El Ajuntament de Pollença ha abierto hasta la fecha dos expedientes de infracción contra la promotora de las obras del Hotel Formentor. El primero de ellos por demoler el hotel durante la fase de obras sin la correspondiente licencia de demolición y el segundo por iniciar la reconstrucción de las fachadas, antes de que se emitiera la pertinente licencia.

El primer expediente se resolvió con una sanción de 300.000 euros que la propiedad pagó en tiempo y forma, con un descuento de un 40 % del importe total por pronto pago según la legislación vigente. «El segundo expediente de infracción, abierto por empezar la reconstrucción sin tener la licencia, aún no ha concluido y es pronto para hablar de cantidades. Nos hemos reunido con ellos y hay intercambio de información, no hemos ido en contra de nadie», dice March.

El alcalde defiende que en el expediente del Hotel Formentor el Ajuntament está trabajando «con seriedad y rigor» y que es consciente de que «es un tema complejo». «Cuando llegamos al gobierno encontramos un área de Urbanismo que era caótica, es una de las herencias recibidas. Ya hemos puesto un coordinador de Urbanismo con la idea de separar la parte política de la profesional y pondremos en marcha en 2024 un plan para mejorar el área contratando dos arquitectos más en tres años», añade March.

Cabe recordar que Alternativa per Pollença ha pedido al Ajuntament que no se deje «intimidar» por la propiedad y que sancione la reconstrucción sin licencia del establecimiento. El partido y miembro fundador de Formentor Públic, se opone también a la construcción de un helipuerto en la Península de Formentor.

El martes 19 de diciembre la propiedad del hotel (Emin Capital) organizó la primera visita de obras tras la reconstrucción del edificio original, que se derrumbó durante la ejecución del Proyecto de reforma integral y ampliación del mítico establecimiento, para el que sí disponía de licencia municipal. A la visita asistieron el presidente y CEO de Emin Capital, Jordi Badia y Estreya Gosalbez, que será la directora del Four Seasons resort Mallorca at Formentor. La propiedad planea inaugurar el hotel reconvertido en un four seasons, el más caro de la cadena de gran lujo en España, el próximo mes de junio. En representación de las autoridades acudió el director insular de turismo José Marcial Rodríguez, no así el alcalde Martí March.

Para cumplir con el plazo previsto la propiedad tendrá que tener todas las licencias en orden. La reconstrucción exterior está prácticamente completa (a falta de la carpintería) pero aún no han empezado las obras del proyecto exterior que incluye los jardines y las piscinas.