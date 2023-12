La Iglesia quiere ceder a la Vila la gestión del Victòria para evitar «problemas»

La Comunitat de Cristians de Sóller anunció este miércoles que quiere ceder la gestión del centro parroquial Victòria al Ajuntament. Tras la información avanzada por el Setmanari Sóller y corroborada por este periódico sobre la cancelación de las actividades que se practican el centro por no tener licencia de actividad, la propiedad explicó ayer que «ni la parroquia, ni sus responsables quieren asumir tal riesgo».

En un comunicado, el rector de Sóller, Eugeni Rodríguez, añadió que «no suele pasar nada, hasta que ocurre, y en este caso el que pagaría las consecuencias sería la propiedad. Tenemos últimamente ejemplos muy concretos en nuestro país». En el mismo documento, Rodríguez admitió que hace desde el 2021 que «estamos en conversaciones tanto informales como oficiales para cederles la gestión», aunque esta todavía no se ha materializado.

Por su parte, la regidora de Cultura, Antònia Frau, aseguró ayer no haber recibido ningún comunicado por parte de la Comunitat de Cristians y por ello, decidió no hacer declaraciones al respecto «hasta no tener la información de primera mano».

El párroco destacó que aunque están en conversaciones con el Ajuntament para la cesión de la gestión del edificio, «la voluntad del Consell d’Administració Parroquial es sacar la licencia de actividades para garantizar la seguridad de todos».

Rodríguez aseguró que «hay buen entendimiento y concordia con el Ajuntament, además de que existe la voluntad de las dos instituciones de que se encuentre solución la situación de gestión y de presión de grupos que ahora hay en Centro Parroquial». En esa misma línea, el rector anunció que se reunirá con el equipo de gobierno «después de las fiestas para volver a hablar de la situación del Victoria». Cabe destacar que una quincena de entidades solleriques utilizan esas instalaciones.