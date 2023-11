«Al carrer de la Gerreria m’han dit coses sobre el meu aspecte físic: estàs bona, et faria coses i després m’han seguit»; «Al carrer del Lluç hi ha venda de substàncies il·legals»; «Al carril bici cap a s’Illot no hi ha il·luminació i un dia tornaven cap allà a peu i feia molta fosca». Estas tres frases son reales. Detrás de ellas hay nombres y apellidos. Son las palabras que reflejan los miedos que los adolescentes han tenido en algún momento de su vida. Durante tres semanas el alumnado del IES Porto Cristo ha participado en «Mapa de la Por» un proyecto impulsado desde la Comissió de Coeducació del instituto entre las actividades del 25 N, coordinada por Antoni Riera. Este miércoles se han dado a conocer los resultados de esta iniciativa que se ha llevado a cabo a lo largo de tres semanas. En dos grandes planos de Porto Cristo y Manacor, ubicados en la biblioteca, un total de 247 alumnos han señalado, con una chincheta verde (niños) o amarilla (niñas) las zonas donde en un momento u otro y por el motivo que sea han sentido miedo.

En la presentación veinte alumnos han leído las frases diferentes que se han escrito a lo largo del mes de noviembre para expresar sus miedos. El acto ha contado con la presencia de la regidora de Igualtat, Carme Gomila y la delegada de la zona costera, Antònia Llodrà. Los resultados son estremecedores. Un total de 267 alumnos alguna vez han tenido miedo. Y principalmente es un miedo que tiene nombre de mujer. Un 57 % de las personas que han manifestado sus temores han sido mujeres y el resto, un 43%, hombres. Hay gente que oye voces y cree que ve fenómenos paranormales. Otros tienen miedo de medusas o de la inmensidad del mar. Otros han tenido miedo porque han padecido accidentes o porque han vivido situaciones de peligro como incendios y caídas. Alguno incluso han dicho que su principal miedo es estudiar. Una de las alumnas ha leído un resumen de los temores de las mujeres. «El principal miedo nos lo generan hombres que viven en nuestro pueblo. Nos miran, nos silban, nos hacen comentarios, desde las terrazas de los bares, en los bares o coches. Nos persiguen y a veces llegan a tocarnos y casi siempre hombres que no conocemos de nada». La falta de iluminación en muchas zonas, también es motivo de inseguridad. «Nos da miedo pasar en algunos lugares y en general son las chicas las que tienen más miedo». En todas las calles del centro las mujeres han tenido miedo. Las travesías que rodean la plaza del Carme, el Carreró, la calle de la Gerreria, entre otras. En la parada del bus de la carretera de Son Servera también algunos se sienten inseguros porque «hay gente que nos incomoda». Los alumnos aprovecharon para pedir a las autoridades que «tomen medidas para que vivir en Porto Cristo o S’Illot sea más fácil.Nos gustaría más iluminación, más medidas para poner remedio al tráfico de drogas, al consumo de drogas y alcohol así como más vigilancia en las calles. Más acciones sociales». Desde el Ajuntament han aplaudido esta iniciativa que «muestra la magnitud de la cuestión» y se han comprometido a trabajar a partir de este diagnóstico.