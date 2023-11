El Ibisec ha sacado a licitación la redacción del proyecto integrado y la dirección de las obras para la construcción del nuevo colegio de Infantil y Primaria de sa Pobla. Se trata de una infraestructura educativa de la que se habla desde 2018 y que en los últimos cuatro cursos ha obligado a recurrir a aulas modulares en el parque de Can Cirera Prim para poder atender las necesidades educativas de los escolares.

El conseller d’Educació, Antoni Vera, ha visitado este lunes los centros de sa Pobla para conocer las necesidades y demandas a través de los equipos directivos. Como ya adelantó Ultima Hora el pasado mes de septiembre, Vera ha recordado que «el anterior Govern no hizo ningún proyecto básico del futuro colegio, solo un render con unas imágenes. Si hubiéramos tenido ya un proyecto básico, ahora ya estaríamos hablando de la licitación de las obras, pero no es el caso».



El conseller ha explicado además que «en estos dos últimos meses los técnicos del Ibisec han elaborado el proyecto básico, que es previo a la licitación del proyecto de ejecución de obra que ahora anunciamos». De esta forma, «prevemos que a finales de 2024 se podrán licitar ya las obras y que empiecen los trabajos para tener lo más pronto posible el nuevo colegio en sa Pobla, que es una de las grandes prioridades de la Conselleria, porque no había nada hecho. El equipo directivo ni los alumnos ya matriculados no se merecen estar en medio de un parque público con aulas modulares». El contrato de la licitación para la redacción del proyecto tiene un presupuesto de 168.791 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El nuevo colegio de sa Pobla dispondrá de seis unidades de Infantil y doce aulas de Primaria, con una capacidad de 450 plazas escolares. También se construirá una aula UEECO con siete plazas. Desde el curso 2019-2020, los menores matriculados en el centro acuden al centro modular instalado en el parque de Can Cirera Prim, donde este año el Ibisec ha instalado una nueva aula para paliar la falta de espacio.

El nuevo colegio se construirá en un solar cedido por el Ajuntament de sa Pobla con una superficie de 11.730 metros cuadrados. El espacio cuenta con un acceso desde el camino de Can Gaieta y también dispondrá de otro acceso para peatones desde la calle Bartomeu Siquier. El presupuesto que el Govern ha previsto para ejecutar las obras de construcción del nuevo centro asciende a 6.612.694 euros y un plazo de ejecución de quince meses.

El conseller Antoni Vera, junto al gerente del Ibisec, Mateu Suñer, y una representación municipal con el alcalde Biel Ferragut al frente han visitado ayer las instalaciones de los centros de Son Basca, Vialfàs, Sa Graduada, Tresorer Cladera y el IES Can Peu Blanc. En todos ellos mantuvieron reuniones con los miembros de los equipos directivos.