El derrumbe del Defensora ‘entierra’ más de 800.000 euros de inversión ya realizada

El derrumbe del teatro Defensora Sollerense, acaecido el pasado mes de septiembre, supone la pérdida de más de 800.000 euros, correspondientes a la inversión ya realizada durante las dos fases de rehabilitación. La cifra podría variar cuando se conozca que parte de la obra aún pueda ser aprovechable.

Pero a esta cantidad hay que sumarle trabajos todavía no liquidados con el Ajuntament, más lo que el consistorio ya ha invertido, o invertirá, en la consolidación y desescombro del edificio derrumbado. Esta última cifra todavía no se ha calculado, pero el equipo municipal ha previsto un millón de euros procedente de remanente de tesorería que, al tener que justificarse dentro del año en curso, probablemente no se invertirá en su totalidad, según han admitido fuentes municipales.

Cabe recordar que las obras de la primera fase se adjudicaron por un importe total de unos 452.000 euros, a cargo de fondos municipales. La segunda fase, que incluía actuaciones de la primera no finalizadas, se adjudicó por valor de unos 590.000 euros con fondos municipales y del Govern. Cuando se derrumbó el edificio, el presupuesto de esta fase se había ejecutado en aproximadamente un 80% del total.

Contrato

Estos días el Ajuntament ha iniciado el expediente para rescindir el contrato vigente correspondiente a la segunda fase, obras que habían sido adjudicadas en 2021 a la empresa Full Facility Services 2011 S.L.

Según fuentes municipales, la rescisión del contrato es una consecuencia del hecho de que ha desaparecido gran parte de la edificación que debía ser reformada, por lo que ya no tiene objeto y en todo caso habría que hacer un nuevo proyecto, a lo que ya se ha comprometido el equipo de gobierno.