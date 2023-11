Muro tramita 29.000 multas por entrar en el ACIRE de la Caseta de Capellans de mayo a octubre

El Ajuntament de Muro ha tramitado unas 29.000 multas a conductores que han entrado en la nueva zona ACIRE de Sa Caseta dels Capellans entre mayo y octubre, operativa desde el verano pasado con la incorporación de cámaras de vigilancia. Este aluvión de multas ha provocado numerosas reclamaciones que han desbordado a la Policía Local de Muro, que ha tenido a dos agentes todos estos meses de máxima afluencia de gente destinados a comprobar si las matrículas están en los listados de vehículos autorizados para entrar en el núcleo de veraneo y en su caso, tramitar con la ATIB la retirada de estas multas.



Més per Muro ha acusado al Ajuntament de retirar sanciones con motivos electoralistas. «Entre abril y mayo se pusieron más de seis mil multas, de las cuales se retiraron dos mil a cambio de un tique de consumición en los bares de Capellans; esta opción no figura en el reglamento del ACIRE publicado en el BOIB y tampoco se comunicó a ningún partido, ni siquiera a CDM, que estaba en el equipo de gobierno en esos meses previos a las elecciones», apunta el edil de Més, Miquel Àngel Tortell.



El alcalde de Muro, Miquel Porquer (PI), reconoce que «se llegó a un acuerdo verbal con los propietarios para eximir de la multa a los clientes que fueran a comer a los restaurantes de Capellans los meses menor afluencia de público, mayo y octubre, igual que se ha eximido a sus proveedores, vehículos de reparto, de Protección Civil, ambulancias, taxis o vecinos de Muro que no han sacado su tarjeta para circular por el ACIRE». Cabe recordar que todo empadronado en el municipio tiene derecho a esta tarjeta, previa solicitud en el Ajuntament de Muro.

El portavoz de CDM, Antoni Serra - que era el alcalde la primavera pasada cuando se aprobó convertir todo el núcleo de Capellans en ACIRE e instalar cámaras - también critica la gestión que se ha realizado del mismo una vez en marcha. «La idea era arreglar el problema de saturación y circulación de vehículos y no ha dado resultado, pero sí se ha convertido en una fuente de ingresos no esperados; no era éste el objetivo, y pedimos al equipo de gobierno (PI,PP y UIM) una reunión para solucionar el caos pero no quieren hacerla». El alcalde, Miquel Porquer, reconoce que «ha sido un error hacer un ACIRE a la carta, ha llevado un lío enorme gestionarlo; yo mismo recibí dos multas erróneas y han llegado 6 multas a Francia porque un hijo vino con un coche de alquiler a visitar a sus padres, hay muchos casos justificables que se han tenido que tramitar». Ante esta situación, el Ajuntament de Muro se plantea que el ACIRE solo sea coercitivo de junio a agosto, los meses de mayor afluencia en este núcleo de veraneo y su playa. Por su parte, la Policía Local de Muro afirma que actúa con fidelidad a la ordenanza municipal de 2009 que regula el ACIRE en Capellans. A esta normativa en 2022 se añadió un punto que detalla qué casos de carácter excepcional se consideran justificados para entrar y 7o aparcar en Capellans, incluido el consumo en los bares los meses de abril, septiembre y octubre.