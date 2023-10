Més pide que las línea de autobús de zonas de costa continúen todo el año

Més per Mallorca insta el Govern a no suprimir ninguna línea de autobús del TIB durante los meses de invierno. Así lo expresa en una Proposición no de Ley que presentaron el pasado 8 de octubre en el Parlament y afecta especialmente a los núcleos costeros de la Part Forana. «El grosor de las líneas que desaparecen están ligadas a núcleos de costa que, a pesar de ser fuertemente turísticos, tienen residentes todo el año», explicó Ferran Rosa, coordinador del partido ecosoberanista. En este sentido, las líneas que se verán afectadas son las que conectan con el aeropuerto (Campos, Cala Bona y Ca’n Picafort) o algunos conexiones entre comarcas, como pueden ser las que hay entre la Tramuntana y el Raiger con la línea que une el Port de Sóller y Alcúdia o la conecta en Llevant con el Reiger entre Cala Rajada y Alcúdia, o la de Cala d’Or y Porto Cristo, que une el Llevant con el Migjorn, entre otras. Para Més esta decisión «responde a criterios erróneos que consideran que estas poblaciones están vacías en invierno, cuando ya no es así», matizó Rosa. Además añadió que «no es de recibo que algunos ciudadanos dependan de si hay o no turismo para poder desplazarse».

Las agrupaciones de Alcúdia, Artà, Andratx, Sant Llorenç, Sa Pobla, Vilafranca, Manacor y Llucmajor también han presentado mociones en este sentido a escala local. Por su parte la consellera de movilidad, Marta Vidal, se comprometió a mejorar estos servicios, aunque desde Més critican que «a menos de una semana de la suspensión de estas líneas aún no se haya hecho nada».