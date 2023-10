El teatro escolar de Manacor reactiva su actividad para salvar la Mostra

La Mostra de Teatre Escolar de Manacor finalmente será una realidad esta temporada. Así se confirma después de que los profesores y directores que llevan a cabo la actividad extraescolar hayan decidido volver a reactivar las clases tras la parada temporal que empezaron este mismo mes de octubre. Una decisión que según los directores responde únicamente «al amor y las ganas de que la Mostra de Teatre Escolar no acabe por desaparecer».

Esta Mostra estuvo en peligro debido a la situación de «precariedad laboral» en la que se encuentran los directores y que les llevo a convocar un cese temporal de las clases.

Desde hace tiempo los directores piden mejoras laborales que les permitan llevar a cabo su trabajo «con garantías». Sin embargo, aunque en las últimas semanas se han repetido reuniones con el Ajuntament, aún no hay un solución en este aspecto lo que no obstante no ha impedido que «a pesar de que no tenemos la certeza ni la seguridad de que nuestra situación pueda mejorar» los directores apuesten por continuar trabajando «esperando las resoluciones y que los pasos acordados lleguen a buen puerto por el bien de todo el mundo». Así, las clases de teatro se retomarán el próximo lunes, 30 de octubre.

Por su parte el Ajuntament agradeció la decisión de los directores y afirmó que «ahora toca cumplir». Así, el regidor de cultura, Ferran Montero señaló que «políticamente haremos toda la presión posible para que el proceso de contratación avance pronto».

La Mostra de Teatre Escolar de Manacor es una de las más consolidadas y arraigadas de Mallorca y son cientos los alumnos que año a año participan de ella. Lleva activa desde hace 37 años.