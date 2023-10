El PP y Més per Capdepera han firmado este lunes un acuerdo «para garantizar la gobernabilidad del Ajuntament de Capdepera durante esta legislatura».

Según indican ambas formaciones en un comunicado, «en las elecciones municipales del pasado mes de mayo, la ciudadanía votó claramente a favor de un cambio. PP, PSOE y Més lograron cinco regidores cada uno y se abrió un escenario sin ninguna mayoría clara a favor de ningún partido». Las dos formaciones reconocen que «se trata de un acuerdo entre dos partidos con ideologías distantes y con grandes diferencias programáticas a nivel supramunicipal. Pero puestos en común los dos programas electorales locales, resulta que las prioridades y los puntos en común son muy superiores a las diferencias. Ha llegado el momento de priorizar Capdepera».

La alcaldesa Mireia Ferrer (PP) convocará un pleno esta semana para delegar las competencias entre los regidores de un partido y otro. En el acuerdo firmado este lunes también figura que Ferrer será alcaldesa hasta noviembre de 2025, cuando la vara de la Alcaldía pasará a manos de los representantes ecosoberanistas.

El coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha manifestado que «a nosotros ya nos avisaron de que este lunes firmarían el pacto y ellos ya sabían que la opinión de nuestra ejecutiva era que este pacto no tenía el visto bueno de Més y no se podía llevar a cabo bajo estas siglas». Apesteguia señala que «comunicaremos al Ajuntament que los cinco regidores que hasta ahora eran de Més ya no representan a la formación y que han de pasar al grupo mixto». Desde Més per Mallorca argumentan que «por razones evidentes, no se pueden hacer pactos con el PP mientras este partido esté asociado con Vox en todas las instituciones que ha podido».