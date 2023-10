La asamblea de Més Per Capdepera ha dado el visto bueno a negociar un pacto con el PP para entrar en el equipo de gobierno y garantizar de esta manera un acuerdo de gobernalidad con mayoría absoluta. Durante todo el mes de septiembre se han mantenido diversas reuniones para poner programas en común aunque todavía no hay nada cerrado. Las elecciones del 28-M dejaron un panorama complicado en Capdepera. El Partido Popular, con cinco regidores gobierna en minoría al ser la lista más votada y no llegar a ningún acuerdo los diferentes partidos.

El pacto del PP con Més, antes de la constitución de los ayuntamientos el pasado día 17 de junio, estuvo muy cerca aunque no fue posible sobretodo por cuestiones de falta de tiempo para definir las estrategias. En los últimos días los ‘populares’ ofrecieron dos años de alcaldía a los ecosoberanistas. Més obtuvo cinco regidores, los mismos que el PSOE pero un pacto de izquierdas, entre ambos, se descartó ya que Més pedía la cabeza del socialista Rafel Fernández. La número 1 de Més,Núria Garcia, ha explicado a este periódico que «el PP nos pidió una reunión y durante el septiembre nos hemos sentado a hablar y lo hemos hecho tanto con el PP como con el PSOE. El objetivo ha sido poner puntos del programa en común. Desde Més todo se lleva a consulta y se decide en asamblea y este miércoles nos hemos reunimos y nos ha dado el visto bueno para seguir negociando con el PP». Garcia ha asegurado que «no hay nada cerrado, hay muchas cosas por discutir pero también es cierto que es una situación de emergencia. Hemos comprobado que cinco regidores son muy pocos para gestionar un municipio como Capdepera». De todas maneras, ha añadido que «cualquier decisión se pondrá en conocimiento de la ejecutiva de Palma». Por su parte, la alcaldesa, Mireia Ferrer, también ha sido prudente al respeto. «Sobre la mesa está la posibilidad de que nos podamos entender pero no hay nada hecho.Evidentemente cualquier acuerdo que se firmara iría encaminado a un pacto para la gobernabilidad del pueblo». Después de tres meses de gobierno en minoría, Ferrer ha comentado que «ya sabíamos que no sería fácil. Las áreas se han repartido entre los cinco regidores y la verdad es que trabajamos mucho y que desde la oposición nos han dado mucha caña». La alcaldesa ha dejado claro que no hay nada firmado pero también ha declarado que «no descartamos ni vemos inviable un acuerdo con Més».